國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本變性女泡女湯！自爆「看到裸女就心跳加速」　遭轟犯罪

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲日本一名跨性別女性自爆到女湯看到其他女性仍會心跳加速。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

大阪一間溫泉設施近日發生疑似跨性別女性在女湯泡湯後，在社群媒體上分享進入女性浴池的經驗，並詳細描述浴池內其他女性的外貌，甚至表示自己看到年輕女性仍會「心跳加速」，在網路上引發激烈討論，引發大量網友不滿與撻伐。

一名自稱已完成戶籍性別變更的跨性別女性3日在某YouTuber的影片留言區發文表示，「我的戶籍性別已經是女性，是一個從男性轉變而來的人。變性後我前往大阪某溫泉設施的女湯，當時有事先告知工作人員我的狀況，對方回應『沒問題，請進去吧』，於是我就進入了女湯。然而在浴池裡泡湯時，我觸手可及之處就有一名20多歲長得超級可愛的女孩，看到她我還是有心跳加速的感覺。」

這則貼文迅速在網路上傳播，引來大量批評聲浪。雖然目前仍無法確定該名跨性別女網友是否已經接受變性手術，但是她直接點出溫泉設施的店名，也讓溫泉業者頓時陷入輿論風波。

許多網友留言表達強烈不滿，認為該名跨性別網友的行為令人作嘔。更有網友直言，「如果仍覺得女性對其有性吸引力，就不該進女湯」、「根本就是犯罪行為」、「無論戶籍如何變更，生理男性就是不能使用女性浴池」、「絕對不會再去那間溫泉」、「溫泉業者根本是共犯」。

面對排山倒海的質疑聲浪，被點名的溫泉設施業者7日回應媒體詢問時表示，目前無法確認相關事件的真實性，對於設施內部的使用規定及未來因應措施，業者也一律拒絕對外說明。

日本厚生勞動省在2023年6月發布的指導原則中明確指出，公共浴場的男女區分應以身體特徵為準，即使心理認同為女性的生理男性也不得進入女湯。然而，厚勞省相關部門負責人卻向媒體表示，若透過性別重置手術使身體特徵轉變為女性，則可以使用女性浴池。

 




※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

