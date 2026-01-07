日核安員工中國旅遊「弄丟公務手機」3天才發現　內含機密個資

▲該名核安機構職員在中國弄丟公務手機3天後才發現。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本原子力規制廳一名職員2025年11月私下赴中國旅遊時，在上海機場遺失公務手機，甚至直到3天後才發現。該部公務手機內含有核安相關部門職員姓名、聯絡方式等高度機密的未公開個資。由於無法排除資料外洩可能性，規制廳已緊急通報相關機構。

上海機場安檢時疑似遺失

根據《朝日電視台》、《共同社》報導，這名職員2025年11月3日因私人行程前往上海，疑似在當地機場接受安檢、檢查隨身行李時，遺失公務用智慧型手機。該職員當場並未察覺異狀，直到約3天後才發現手機不見，立即向機場等相關單位查詢，但始終未能找回。

核安部門個資管理極嚴格

原子力規制廳是2011年福島第一核電廠事故後新設的行政機構，負責日本的核能安全監管。而遺失的公務手機中儲存的資訊相當敏感，包含負責核安相關部門職員的姓名、聯絡方式等。該部門主要負責日本國內核能設施中核物質的防護與管理，以防止恐怖攻擊或核物質遭竊，因此個資管理非常嚴格，相關職員的身分與聯絡資訊屬於高度機密等級的未公開個資。

尚未發現不當使用跡象

儘管到目前為止，相關單位尚未發現任何個資被濫用或外流的具體證據，但原子力規制廳坦承無法百分之百確保資料安全。考量到資訊外洩的潛在風險，該機構已主動向個人資料保護委員會通報此事，並啟動相關應變程序。

規制廳承諾加強管理

對於此次事件，規制廳相關負責人表示，將加強警示與內部說明，致力防止類似事件再次發生，同時也會檢討海外出差或私人行程時攜帶公務用手機的相關規定，強化風險管理機制。