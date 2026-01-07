　
地方 地方焦點

肉品老字號遇上窖藏老酒　黑橋牌×馬祖酒廠端出團圓餐桌風土滋味

▲黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以老酒入味黑豬肉，酒香溫潤、不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。（記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以老酒入味黑豬肉，酒香溫潤、不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

除夕夜餐桌上，那一盤香腸往往最早被夾起，也最容易勾起對家的記憶。年節不只是團圓的形式，更是一場味道與情感的回歸。擁有超過一甲子肉品工藝的黑橋牌，今年春節首度攜手馬祖酒廠，推出限定聯名產品「馬祖老酒黑豬香腸」，以窖藏老酒入味台灣黑豬肉，將島嶼風土與台式香腸工藝結合，為年節餐桌帶來全新的味覺層次。

黑橋牌指出，馬祖老酒以傳統釀造工法聞名，酒體溫潤、香氣細緻，此次選用馬祖酒廠「島憶馬祖老酒」，雙方以「酒香入味、不奪主味」為研發原則，反覆調整比例，讓糯米酒香緩緩融入黑豬香腸的油脂與肉香之中，入口溫厚不嗆、尾韻清雅，老酒成為提升風味層次的關鍵，而非主角，展現年節餐桌上的風土精華。

▲黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以老酒入味黑豬肉，酒香溫潤、不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。（記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌臘味講究慢工熟成，透過時間淬鍊香氣，喚起年節餐桌上的家的記憶。

不只餐桌，年節送禮同樣承載心意。迎接2026丙午馬年，黑橋牌同步推出春節旗艦禮盒「黑豬秘饌—御臻藏禮盒」，以熟悉卻不平凡的台灣黑豬風味，陪伴人們把祝福送進最重要的關係裡。

黑橋牌表示，該款旗艦禮盒延續對工藝的堅持，嚴選生長週期較長的台灣黑豬，肉質細緻、油脂香氣溫潤，經時間自然熟成，層層堆疊出回甘的鮮甜滋味。製程不追求速度，而是講究穩定與安心，讓年節餐桌上的每一口，都吃得到熟悉、可靠的好味道。

在設計上，禮盒外觀同樣講究。深藍色仿皮革紋理盒身低調內斂，設計靈感取自傳統版畫，將香腸靈魂的香辛料元素轉化為雕刻圖騰，再以現代雷射工藝點綴，隨光線流轉散發柔和光澤。黑橋牌形容，打開禮盒的那一刻，不只是送出一份年禮，更像獻上一份被細心對待的祝福。

對黑橋牌而言，年節的味道，來自時間的累積。臘肉、肝臘腸等臘味產品，皆需歷經醃製、風乾與熟成等工序，仰賴職人經驗精準掌握濕度與時間，才能讓香氣自然發展、風味層次完整。這樣的慢工細活，也正是許多人心中「家的年味」。

▲黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以老酒入味黑豬肉，酒香溫潤、不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。（記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌條子肉乾以職人製程打造，成為春節走春、出遊隨手可得的年味零嘴。


黑橋牌臘味系列推出多款年節人氣商品，從經典臘腸、湖南臘肉，到黑豬鵝肝腸、黑豬臘肉，每一道都承載時間與職人技藝的累積，讓鹹香與肉脂溫潤在舌尖慢慢舒展。

除了圍爐餐桌，黑橋牌也把年味延伸到旅途中。明星商品「條子肉乾」以職人製程打造，嚴選豬肉原料，歷經16小時醃製與二段式烘烤，完整保留豬肉香氣與嚼勁。春節期間，條子肉乾於各大休閒景點、觀光通路與重點商圈皆可輕鬆購得。
無論上山走訪阿里山、南下墾丁，或前往東部旅行，沿途在7-ELEVEN、全聯或好市多皆能看見黑橋牌條子肉乾的身影。一包隨手可得的肉乾，成為走春途中最剛好的陪伴。

▲黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以老酒入味黑豬肉，酒香溫潤、不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。（記者林東良翻攝，下同）

▲全新春節旗艦「黑豬秘饌—御臻藏禮盒」，從風味到設計細節，讓年節送禮成為一份有重量的祝福。

黑橋牌表示，春節的儀式感不只存在於年夜飯桌，也延伸到走春與旅途之中。從團圓到出遊，品牌早已成為許多人生活記憶的一部分。今年春節，黑橋牌以聯名創新、設計美學與經典滋味並進，陪伴消費者用味道迎接新年，讓每一次入口，都是對年的真實記憶。

01/05 全台詐欺最新數據

