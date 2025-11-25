高雄「三大舞廳缺一角」！金芭黎將熄燈...經營團隊曝關鍵原因

▲高雄市警方臨檢，往往都不會少了「金芭黎舞廳」 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄老字號舞廳「金芭黎」傳出將在明年2月租期到期後熄燈，消息一出，立刻在地方社群引爆震撼。對許多在地人來說，這裡不只是跳舞的場所，更是父母輩的共同回憶與高雄地標，如今劃下句點，讓不少人嘆一句：「又一段高雄人的共同回憶消失了。」

記者向金芭黎團隊求證，他們證實金芭黎這塊地為多名地主持有，2年前就已經傳出不再續約，同時部分地主希望改建，但是經過討論之後，還是簽下2年的短約，到明年的2月。現在地主們決定不再續租，因此金芭黎將吹熄燈號。這處近千坪的大型娛樂空間座落於市區精華地帶，早年以「金蒂舞廳」之名營運，2009 年大幅斥資改裝後，再以「金芭黎」之名重返市場。其設備一次到位，包括大舞池、包廂區，甚至還結合保齡球館，是不少熟客週末固定報到的地方，也是警方展示大型臨檢的必去場所。

▲金芭黎舞廳確定在明年2月吹熄燈號。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新冠疫情期間，金芭黎舞廳足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

金芭黎會被全台認識，與 2020 年的新冠疫情密不可分。當時一名舞小姐發現確診台商返台之後，沒有隔離就來到金芭黎消費，所以舞小姐主動通報並協助阻止擴散，意外成為守住社區感染的關鍵人物，因此被外界譽為「護國舞小姐」。然而這段英勇事蹟背後，卻也讓舞廳承受不小衝擊，閉店清消，台商客群銳減、營運一路走下坡，內部員工更有人透露，「那之後整體生意真的大不如前。」

對於這次歇業確定是場地無法續租，但是金芭黎強調現有員工不會受到影響，會由公司安排前往同集團的「大世界舞廳」、「大帝國」繼續服務。至於未來是否會另尋新場地重啟品牌，則尚未有確定規劃。

隨著金芭黎走入歷史，被視為與「大帝國」「大世界」並列的高雄三大舞廳，也正式走入一個時代的尾聲。許多老顧客直言，這裡見證過青春、友情、戀愛與家族故事，「它的熄燈，不只是舞廳結束，更像是一代人的落幕。」

▲金芭黎舞廳將在明年2月正式走入歷史 。（資料圖／記者吳奕靖攝）