新竹知名肉圓店出現「一堆警察」一旁有人在哭　老闆遭上銬帶走

新竹爆料公社30日下午有民眾發文，指出在新竹市一家老字號肉圓店外，突然出現大批警力，現場有人被上銬帶走，隔壁甜點店門口還有人哭泣，場面一度陷入混亂。根據目擊者描述，警方逮捕的對象竟是這間肉圓店的現任老闆，引發周邊民眾議論紛紛。

據了解，陳姓老闆過去曾有家暴妻子前科。2023年12月，他曾以冷湯潑灑妻子，遭法院核發為期2年的保護令。然而今日事發時，陳男疑似持刀恐嚇妻子，明顯違反保護令。陳妻隨即向警方提告傷害，警方到場後將陳男逮捕，並於稍晚偵訊後移送新北地檢署偵辦。

事件發生後，現場氣氛緊張，鄰近店家及民眾目擊警力進出、有人被銬，還有目擊者情緒激動落淚。部分網友在社群平台上表達震驚，也有人關心受害者安危。由於該店在新竹地區有深厚歷史與人情連結，老闆涉案消息讓不少老顧客感到錯愕。

據悉，這家肉圓店在新竹市已有超過60年歷史，以小巧精緻的肉圓著稱，獨特口味吸引不少在地民眾及遊客前來品嘗。隨著創始老闆過世後，家族因經營分歧而分家，大姊與小弟另起爐灶開設分店，原店址則由大弟陳姓老闆接手。陳男曾因各種原因使店面一度停業，近期才重新開張，繼續在當地經營。