民生消費

跨境電商成豬瘟防疫破口「限期落地」　淘寶聲明：2018年已在台合法設立分公司

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲全國防堵「非洲豬瘟疫情」拉高警戒。（圖／台中市政府提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台中爆發非洲豬瘟疫情，其中，未在台登記落地的淘寶、拼多多等跨境電商被點名，「小包衝關」輸入成為破口，行政院院長卓榮泰日前指示「淘寶限期落地」，淘寶則於今日（10/30）發布聲明稿指出，「2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作。」

為防堵小包肉品闖關物流，形成豬瘟防疫的潛在漏洞，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商未在《海關緝私條例》及《動物傳染病防治條例》規定，成為防疫邊境的一大隱憂，就有郵務人員反映，中國電商淘寶、拼多多仍買得到中國香腸等產品，且直送台灣，更以「小包衝關」躲避防疫防線。

對此，淘寶聲明稿表示，「2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（下稱淘寶台灣分公司），且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並積極配合不同主管機關的指導要求。」

此外，「淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，自2018年起，即建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。」

儘管淘寶台灣分公司強調自身已依循法規合法落地，但受限於法令對中資的限制，其無法在台招商或自建物流、金流，目前僅能進行品牌推廣、宣傳。而淘寶過去曾透過「品牌授權」方式，在台設立「淘寶台灣」平台，試圖布局在地電商市場，因經濟部投審會對其中資持股結構與實際控制權提出疑慮，認定不符法規，最終於2020年關閉。

經濟部長龔明鑫29日接受媒體訪問時則是指出，現在對中資來台營業管制，以行業別為基準，電商沒有這個行業別，但涉及跨業別部分，中間如何區隔管理。針對跨境電商牽涉小包裏運送、稅務，涉及財政部、交通部，這部分需要行政院跨部會討論定案，會研究如何落實院長指示。

10/29 全台詐欺最新數據

國民黨團控台中非洲豬瘟破口因「大罷免」　她酸：自證無能找藉口

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，影響全國豬農，台中市長盧秀燕當下卻要媒體多宣傳購物節，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。國民黨立院黨團今（31日）則提出譴責案，反控總統賴清德上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，才釀破口。對此，綠委林楚茵批評，盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋。

豬瘟場驚見10cm厚「糞地板」　化學兵進場清消

陸軍十軍團喊「防疫即作戰」　赴非洲豬瘟案場協助中市府清消

即／還用廚餘餵豬！新北泰山某養豬場被抓包

被指掩埋場滲出廚餘水　中市環保局：是降雨積水

