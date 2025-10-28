高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

▲屏東縣衛生局追查嘉里大榮物流車貨品流向。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄市，屏東縣衛生局於26日接獲高雄市通知，同車貨品疑似流入屏東縣境內13家業者，立即派員展開追蹤調查，並從嚴處理將貨品全部預防性封存。

屏東縣衛生局表示，接獲高雄市通知後，秉持「防疫無破口」之高標準防疫原則，依行政執行法規定，令業者先行預防性下架並封存貨品，經進一步查核13家業者的進貨商品後，發現多為冷凍生鮮或熟食加熱微波食品，非屬生鮮豬肉，且貨品來源與彰化、台中肉品並無關聯性。



衛生局強調，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒並非人畜共通，不會感染給人類，且病毒不耐高溫，加熱56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化，請民眾不用恐慌。



衛生局表示，自22日起已針對轄內傳統市場豬肉攤商、餐飲業、東南亞及中國食品商店、肉品加工廠等通路，加強豬肉來源的稽查，共查核82家，均符合規定，將持續加強豬肉相關通路查核，以防堵疫情發生。



衛生局呼籲民眾，不要攜帶肉品入境，也不網購、郵購境外豬肉製品，共同做好防疫工作。