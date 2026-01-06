委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵上街查手機

▲委內瑞拉武裝民兵在街頭巡邏。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委內瑞拉政府宣布全國進入緊急狀態，並在當地時間5日公布緊急狀態令全文，要求全國各級警察機關，即刻搜捕所有參與煽動或支持美國武裝攻擊者。

「全國搜捕」異議人士 14名記者也遭拘留

根據《路透社》報導，委內瑞拉政府頒布的緊急狀態，命令警方「立即在全國範圍內搜捕所有參與推動或支持美國武裝襲擊的人員」。該法令自當地時間周六（3日）起生效，但全文周一才公布。

另外，英國《金融時報》報導，委內瑞拉政府已展開鎮壓行動，不僅逮捕記者，還部署準軍事部隊，以壓制任何支持推翻馬杜洛的言論。《華盛頓郵報》指出，至少14名記者遭拘留，首都有軍方與民兵設立的檢查站。

首都設檢查站、查手機 民兵街頭巡邏

一名人權人士透露，周一的鎮壓行動明顯升級，當局開始檢查人們的手機，確認是否有任何涉及支持美國行動的內容，而且武裝民兵組織已被動員起來，在首都周圍設立了許多檢查站。

在馬杜洛被捕後的幾天裡，反對派位於首都加拉加斯東部據點的街道基本上空無一人，因為武裝民兵在街頭巡邏，鎮壓異議人士的行動正在不斷擴大。

當地一名不願具名的居民透露，「我們什麼都慶祝不了」、「如果我們慶祝，那些武裝分子會殺了我們。」