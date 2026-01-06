中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報：完全出乎意料

▲馬杜洛2日會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國日前對委內瑞拉發動夜襲，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕並帶離出境前，最後一場公開會晤的對象正是中國官員。據外媒獨家披露，美軍出擊當下，中方代表團人就在首都卡拉卡斯，面對突如其來的軍事行動感到震驚不已，隨即向北京發出多封緊急電報。

馬杜洛遭捕前最後身影 大讚中委「兄弟情誼」

根據《華盛頓郵報》報導，就在美軍發動突襲前不久，中國政府拉美事務特別代表邱小琪率領團隊抵達卡拉卡斯，並與馬杜洛進行會晤。2日晚間7時30分，馬杜洛在Telegram發布了生前最後一段訊息，影片中配上激昂音樂，畫面紀錄邱小琪一行人走在總統府走廊，雙方熱絡握手。

馬杜洛在文中大讚中委兩國的「兄弟情誼」經得起時間考驗，未料這竟成了他遭逮捕前最後的官方紀錄。

美軍突襲震驚中方 外交官：完全出乎意料

華郵引述知情中國外交官說法指出，當美軍展開行動時，身在當地的中國官員極度震驚，第一時間向北京發回一系列緊急電報。該名官員坦言．「這完全出乎意料。」

對此，中國外交部隨即發表嚴厲譴責，批評美方的「霸權行徑」嚴重違反國際法、侵犯委國主權，並威脅拉美地區和平。

亞洲協會（Asia Society）研究員牛犇（Neil Thomas）分析，中方此次使用的強硬措辭極為罕見，過去通常僅用於政治暗殺或大規模傷亡事件。

馬杜洛曾致信習近平 求援「中國雷達」卻失效

報導指出，馬杜洛在面臨美國壓力時，曾積極向中、俄、伊尋求軍事援助。華郵取得的文件顯示，馬杜洛曾起草信件向中國國家主席習近平請求「擴大軍事合作」，內容特別提到要求加速生產雷達偵測系統。

然而，《時代雜誌》指出，儘管委內瑞拉採購了號稱能偵測美軍匿蹤戰機的「先進中國雷達」，但在3日的突襲行動中，這些防空系統顯然未能發揮預期效能，對北京而言無疑是一項難堪的事實。

目前中國外交部與駐委使館已發布警告，提醒中國公民避免前往該國。