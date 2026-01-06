美石油巨頭沒人想去！　委內瑞拉「3大致命傷」曝光

▲位於委內瑞拉卡維馬斯（Cabimas）的一處油田。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美軍上周閃電突襲委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕總統馬杜洛後，川普政府隨即展現接管這塊肥肉的野心。據知情人士透露，川普計畫本周與美國石油巨頭高層會面，商討重返委內瑞拉並提振產量。然而，相對於白宮的熱情，石油業界卻潑了一盆冷水，直言「想讓委內瑞拉石油再次偉大」沒那麼簡單。

執意重返世界最大油田 川普：他們都準備好了

美國總統川普在馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕後不久便公開表示，他預計美國大型石油公司將投入數十億美元，協助委內瑞拉重建石油產業。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）也發出強硬聲明稱，石油企業已「準備就緒且充滿意願」，要重建被馬杜洛政權摧毀的基礎設施。

為了推動此計畫，白宮高層透露，川普（Donald Trump）已派出能源部長萊特（Chris Wright）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）領軍，代表政府與產業界進行對接。儘管川普聲稱無論在馬杜洛被捕前後，都已和「所有」石油公司開過會，但事實似乎並非如此。

業界高層集體打臉：根本沒人跟白宮談過

根據CNN、路透社報導，包含艾克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）及雪佛龍（Chevron）在內的三大巨頭，其高層皆反駁了川普的說法。知情人士直言，「到目前為止，根本沒有人為了重返委內瑞拉跟白宮談過話。」

石油大廠目前態度極度保留，甚至不願參加白宮安排的「團體會議」。業界高層透露，競爭對手之間若集體討論投資計畫、時程與產量，恐觸及敏感的「反托拉斯法」（antitrust）紅線，這讓川普期待的「產業界大團結」在法律層面上就先碰壁。

為什麼不衝？ 三大現實原因曝光：不是有油就好

為何面對全球最大的石油儲量，美國大廠卻止步不前？業界分析歸納出三大關鍵主因，首先是投資成本與油價不成比例。委國石油設施因多年失修已如廢鐵，若要救活產能，至少需投入數百億美元，但目前的國際油價水準根本難以支撐如此龐大的資本支出。

再來是慘痛的資產沒收黑歷史。委國前總統查維茲（Hugo Chavez）在20年前將石油產業收歸國有，強行沒收美國資產。康菲石油與艾克森美孚至今都還在尋求數十億美元的仲裁賠償，對他們而言，委國政府的信用早已破產。

最後是政治不確定性。業界人士形容，「這不是路邊擺餐車，說開就開。」石油鑽探需要幾十年的穩定環境，但現在委內瑞拉幾周後的政局都沒人能保證。

分析師指出，目前僅有雪佛龍因特殊考量仍留在當地，其餘巨頭多半認為川普是「口號跑在現實前面」。在政治局勢穩定、法律框架明確之前，這塊看似誘人的大餅，短期內恐怕還沒人敢咬。