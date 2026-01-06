神祕大戶「放空馬杜洛」狂賺1300萬！　美議員怒了：查內線

▲委內瑞拉總統馬杜洛Nicolas Maduro（中）穿棕色囚衣。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕，震撼全球政經界。然而，一名神祕交易員早在事發前就「精準布局」，在預測市場平台下注馬杜洛將下台。隨著美軍行動成功，這名交易員在短短幾天內將3.4萬美元（約台幣107萬元）的賭注翻倍，狂賺超過41萬美元（約台幣1300萬元），引發美國國會高度關注。

布局美軍出兵 神祕帳戶精準「致富」過程曝光

根據《路透社》報導，預測市場平台Polymarket數據顯示，這名神祕交易員的帳戶是在去年12月才剛創立。他在12月27日首度出手，僅花費96美元購買「美國將在2026年1月31日前入侵委內瑞拉」的合約，隨後幾天更接連加碼多筆類似賭注。

在上週末美軍發動突襲前，這些合約因成功機率被視為極低，價值僅約3.4萬美元。但隨著馬杜洛被捕的消息傳出，這名交易員持有的合約價值瞬間飆升。這筆成功的豪賭讓他最終進帳約41萬美元，精準的進場時間點令外界咋舌。

市場歡騰 委國債券飆漲 30％

馬杜洛垮台後，市場反應激烈。美股5日各大指數跳空走高，原油價格與能源股均強勢上漲。最令投資人關注的是，委內瑞拉長期處於違約狀態的政府債券，因市場預期未來將進行大規模債務重組而全面噴出。

據統計，由委內瑞拉政府與國營石油公司（PDVSA）發行的債券，每1美元面值暴漲多達10美分，漲幅逼近30％，吸引大批看好後市的投資人進場瘋搶。

質疑內線交易 美議員擬提案嚴禁下注

這起神祕交易也驚動了美國華府，引發「內線交易」的強烈質疑。民主黨籍眾議員托雷斯（Ritchie Torres）直言，計畫在本週提交法案，禁止聯邦政府員工、議員及民選官員在預測市場下注，以防有人利用接觸非公開內部資訊的機會，在平台上獲取暴利。

事實上，Polymarket先前就曾因內線交易疑雲受審。雖然該平台目前禁止美國境內用戶直接下注，但許多人仍透過 VPN 規避禁令。

對於本次馬杜洛事件的爭議交易，美國商品期貨交易委員會（CFTC）與 Polymarket 官方目前均尚未對此做出正面回應。