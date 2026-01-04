基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

▲觀賽體驗升級！基隆體育館換裝人體工學座椅、優化動線照明。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立體育館啟用逾40年，既有觀賽座椅因長期使用出現損壞，且整體動線設計已不符現代觀賽需求。為提供市民更安全、舒適的觀賽環境，基隆市立體育館於2025年10月2日啟動改善工程，更新東、西兩側共2,278席座椅，並同步提升座椅品質、優化場內動線，同時改善照明與地坪，致力打造符合現代化標準的場館設施。

基隆市立體育場場長林柏樹說明，此次工程以安全性與舒適度為主要方向，針對東、西兩側觀眾席進行改造。新座椅採人體工學設計，提供更佳支撐性，並加大座椅間距，提升長時間觀賽的舒適體驗。座椅材質選用韌性強、耐衝擊、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，同時增設杯架，方便觀眾放置飲品，更貼合實際使用需求。

林柏樹表示，工程完成後，東、西側將提供2,278席供民眾使用，南北側觀眾席則將依後續經費逐步進行改善。此外，體育館也重新優化場內動線，加大走道與樓梯踏階寬度，並區劃雙向通行動線，使進出更為流暢。地坪與照明等環境亦同步提升，進一步強化公共安全。

基隆市教育處長徐嬿立進一步表示，整體座椅與動線改造工程預計於2026年2月底完成，3月起市民即可親身體驗煥然一新的體育館環境。她同時強調，體育館的改造只是一個開始，未來將逐步擴展至基隆各運動空間，以更安全、舒適且符合現代標準的場域，提供市民優質的運動與休閒環境。