一張圖看賴清德、習近平新年談話重點　習提一國兩制、賴喊話藍白

▲總統賴清德、中國國家主席習近平新年談話重點。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區在2025年的最後三天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演，引起國際間的高度關切。總統賴清德、中國國家主席習近平在2026年新的一年，依慣例都會發表新年談話，而《ETtoday新聞雲》彙整兩岸二位國家領導人的談話重點。

中共解放軍在2025年末，發動連續3天的圍台軍演，並定名爲「正義使命-2025」。不過，此一舉動也引起國際間的高度關切，美日、歐盟與菲律賓等多國友盟都發聲，明確反對中國對台灣升級的軍事威脅。

中國國家主席習近平則於軍演宣告落幕，也正是2025年的最後一天晚上，發表新年談話；而總統賴清德則是在2026年的第一天早上，於總統府內發表元旦談話。依往年慣例，兩岸雙方的國家領導人都會在兩岸與國際議題上相互喊話。

習近平重申港澳貫徹一國兩制 兩岸血濃於水祖國統一不可阻擋

習近平全程的講話約10分鐘，在談及港澳台議題時表示，「要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」

相較於去年（2025年）的新年賀詞，習近平論調沒有太大調整，同樣是談及港澳貫徹一國兩制方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定；而兩岸部分，去年強調「兩岸同胞一家親」，無法割斷血脈親情，祖國統一的歷史大勢無法阻擋。

比較不同的地方在於，習近平在致詞中提及，2025年中國在對外宣傳上的重要敘事論調，內容觸及抗日、反法西斯戰爭勝利80週年，以及設立「台灣光復紀念日」。

賴清德著重向藍白喊話 呼籲共同面對中國軍事野心

賴清德在元旦談話中，除了闡述過去一年台灣在經濟上的表現，經濟成長率創下15年新高，預估達到百分之7.37，台股指數也創下新紀錄，失業率與就業情況都是25年來最好；同時，他也談及替軍公教加薪、勞工基本工資調升等，讓經濟成長果實為全民共享。

由於在野黨在立法院取得多數席次，過去這段時間，新年度的總預算、8年1.25兆國防特別預算都遭到杯葛而卡關，賴清德的談話重點，則著重於向在野陣營喊話。

賴清德提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，「作為總統，我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制」。

賴清德說，去年已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，「今年，我們要一一來執行」。

賴清德強調，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。