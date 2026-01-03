大票人冷爆「一查手機低溫超可怕」！氣象粉專曝：不是實際的溫度

▲下周冷空氣挑戰首波寒流。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，昨（2日）晚上新莊只有11度，讓他冷到超崩潰，其他網友也分享當下氣溫，「觀音區體感溫度2度」、「新竹體感溫度5度」、「台南也有這一天，仁德區11度」；氣象粉專小編也有趣分享，其實手機APP顯示的氣溫，並不是現在實際溫度，若要查最準氣溫應上氣象署官網。

一名網友在Threads表示，這波寒流真的是冷到骨子裡，查看手機APP的新莊溫度，「只有11度超級可怕」，同時也好奇詢問大家住的地方是幾度呢？

一票網友發抖直呼，昨晚真的冷翻了，「龍潭晚上應該10以下吧」、「北海道-10度」、「三峽10度也覺得好冷」、「台中西屯11度」、「體感8度，真的是瑟瑟發抖了」、「11度直接變冰棒，手已經不是自己的了，我現在只想躲在棉被裡出不來」、「觀音區體感溫度2度」、「台北大安區9度」、「新竹體感溫度5度」、「台南也有這一天，仁德區11度」。

氣象粉專揭祕：手機APP溫度不是「即時」的

有趣的是，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在留言區分享一個有趣的冷知識，其實iPhone或Google上面的溫度，並不是現在實際溫度，上面顯示的溫度，是用稍早的觀測資料為本，丟進超級電腦裡，模擬出現在的溫度是多少，因此不是當下實際真的溫度。

不過粉專笑稱，「說真的，通常模擬出來跟實際了不起差一、兩度吧，對一般人來說其實沒差就是了。」如果想知道確切的溫度，查看氣象署官網最準，「雖然他們天氣觀測的頁面做的很不直覺，但氣象站測出來的溫度，絕對是最真實的」。

下周恐迎首波「寒流等級」



根據氣象署預報，今日持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生。

氣象署指出，下周一將有另一波強烈冷氣團來襲，下周三到下周五在較強輻射冷卻助攻下，不排除強度挑戰今年首波寒流。