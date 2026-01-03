高市、川普熱線25分鐘　可能談及中國對台軍演

▲高市早苗2日晚間與川普進行了約25分鐘的電話會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗2日晚間與美國總統川普進行了約25分鐘的電話會談，雙方就今年春季高市首次訪美行程達成具體協調共識。由於川普預計於4月訪問中國大陸並會晤習近平，日方此舉明顯意在「川習會」前先行與美方對接，鞏固日美同盟的堅實立場，並針對共軍去年底突發的「圍台軍演」交換意見。

熱線25分鐘 川普親邀「春天華府見」

根據《讀賣新聞》報導，這場電話會談是由日方主動發起，美方隨即提議於2日晚間實施。高市早苗在會談後於首相公邸接受媒體採訪時，語氣輕快地透露，川普在通話中再次對她發出訪美邀請。

高市表示，「在新年伊始就能與川普總統直接對話，確認日美同盟強固的連繫，這具有極其深遠的意義。」

據悉，雙方目前正緊鑼密鼓地展開協調，目標是讓高市早苗能在3月實現上任後的首次訪美。這對去年10月剛就職的高市而言，將是展現其外交手腕、強化與川普私人情誼的關鍵時刻。

趕在川習會前 日方急於對接「台灣有事」認知

值得關注的是，川普已初步安排於今年4月訪問中國。日本政府內部普遍認為，必須趕在「川習會」登場前，先讓高市早苗與川普進行面對面會談。

高市早苗去年11月曾因在國會質詢中，直言「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，引發北京當局強烈反彈與日中關係緊張。日方憂心川普在訪中期間可能因貿易考量而傾向對中融和，因此急欲透過3月的訪美行程，確認雙方在印太區域安全上的認知一致，確保美方不會在台灣問題上讓步。

提及共軍圍台演習 確認印太緊密連動

《富士新聞網》指出，在25分鐘的通話中，兩位領袖也談及了「印太地區」的最新局勢。雖然高市並未對媒體透露具體的對華討論細節，但外界推測，雙方極大機率討論了中國人民解放軍於去年12月底發動的「正義使命-2025」環台軍事演習。

高市早苗強調，雙方已確認在當前國際情勢下，尤其是在印太地區，日美將保持最緊密的合作。同時，兩國也達成共識，將持續推動日、美、韓等志同道合國家的連繫，共同維護「自由開放的印太地區」。

此外，高市也特別向川普祝賀美國建國250週年，並期許2026年能成為日美同盟邁向「歷史新篇章」的一年。