郵局掀裁撤潮「去年關11家、今年收1家」　揭4大整併考量

▲中華郵政盤點整併效益或環境不佳的郵局。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

因應數位化趨勢，中華郵政針對業務量少、鄰近有其他據點或環境不佳的郵局盤點檢討，去年已裁撤整併11家，今年1月規劃再針對1處郵局裁撤調整。中華郵政表示，其他據點仍在整體規劃評估階段，將兼顧地方需求、服務便利性和營運效益審慎評估。

中華郵政郵務函件每年減少2780萬件、收入衰退3億元，不過去年儲匯及資金運用調整下獲利百億元，中華郵政也盤點效益及條件不佳的郵局，包括台中霧峰區民生路郵局114年11月17日裁撤，整併至霧峰郵局；台南興華街郵局114年11月17日裁撤，併入台南成功路郵局；台南歸仁南保郵局114年12月15日裁撤併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局114年12月22日併入關廟郵局。

彰化市民族路曉陽郵局114年12月22日也已裁撤，苗栗南苗郵局則計畫在115年1月19日正式裁撤，業務移至苗栗中苗郵局。

中華郵政公司表示，114年全台共整併11局，新設置1處郵局，整併重點在提升資源效率與服務品質，整體成效持續評估中。

今年仍持續有裁撤郵局計畫，中華郵政表示，115年1月已規劃進行1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規劃與評估階段，將持續兼顧地方實際需求、服務便利性及整體營運效益，審慎評估。

中華郵政表示，郵局裁撤整併有4個考量，首先是營業空間與環境受限，部分郵局為租賃局屋，空間狹小、動線老舊，用郵環境不佳；第二則是服務範圍重疊，與鄰近郵局距離較近、服務區域重複，導致資源利用效率不高，業務拓展也較受限制，也會納入考量。

第三是業務量與績效下滑，中華郵政表示，近年部分據點郵件量與臨櫃業務持續減少，整體營運績效不如預期，也是考量之一；第四，局屋條件不佳影響安全與作業，部分郵局局屋格局不利進出，停車不易，影響民眾用郵及郵件收攬作業，並存在交通與安全疑慮，也會納入整併評估。