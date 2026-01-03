換SIM卡要提出證明！Cheap點出3問題：NCC真的吃飽沒事幹

▲NCC祭出換SIM卡新規，要求民眾補卡、換卡、換號，必須準備證明。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了防堵詐騙集團，NCC祭出換SIM卡新規，要求民眾補卡、換卡、換號，必須準備證明。對此，網紅Cheap就表示，雖然這立意是好的，但根本是「智障政策」，且如果「證明」部分不限於警方證明，那里長簽名、發誓可以嗎？真正的詐騙集團，早準備好各種證件和人頭戶了。

換SIM卡必須準備證明 NCC:：不需要提供報案單

依據NCC新修「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC審核結果予以酌核。

NCC主秘黃文哲強調，並未要求業者（三大電信）一定要提供「警局報案的遺失證明」，在規定中，僅寫道要提供「證明資料」，是三大電信自行將證明文件縮小範圍成「報案單」。

黃文哲補充，先前是業者不想負起KYC責任，只要有切結書就可以無限換卡，造成大量洗門號，讓電信詐騙案倍增，因此只要民眾跟門市人說明原因，電信端根據使用紀錄判斷，不需要「提供報案單」當作證明文件。

Cheap點出3問題：NCC真的吃飽沒事幹

對此，Cheap就在臉書發文表示，NCC為了打詐，提高了換卡的門檻，這立意雖然是好的，但卻與現實脫節，根本是「智障政策」。首先，手機若遺失，SIM卡通常也會跟著丟，所以哪來的舊卡？再來是警察的工作是抓壞人，現在卻要幫忙NCC當補卡審核員，嫌警察不夠忙嗎？

Cheap表示，雖然NCC強調是誤會，他們沒有規定必須報案，且證明不限於遺失證明，但這無疑是把責任推給門市，人家又沒有公權力，要審核什麼？他認為，如果不限於證明，那什麼可以算是證明？「里長簽名？手寫切結書？發誓可以嗎？」真正的詐騙集團，早已準備好各證件和人頭戶了，「NCC真的吃飽沒事幹」。