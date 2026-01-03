還會更冷！今年「首波寒流」可能下週到　強烈冷氣團已達標

▲強烈冷氣團來襲。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

強烈冷氣團影響，今晨最低溫出現在高雄市內門區瑞山里03:05測得8.1℃，氣象專家透露強烈冷氣團已經達標，明天白天起到下週一傍晚回溫，不過下週一晚上有另一波冷空氣來襲，強度可能達到今年首波寒流。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散低雲；伴隨降水回波；宜、花少量飄雨(右圖)。今(3)日至明(4)日清晨、「強烈大陸冷氣團」影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。

今日各地區氣溫如下：北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

▲今(3日)晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部有鬆散低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，低雲伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量顯示，宜、花少量飄雨(右圖)。（圖／洩天機教室）



下週強冷空氣迅速南下 強度可能寒流達標

明日白天起至週一(5日)傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二(6日)上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

下週二下午起再轉晴冷，「強冷空氣」緊接南下，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的「夜間輻射冷卻」，「極乾冷」的特性猶勝前波。下週三(7日)至週六(10日)逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率極高。而下週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。