萬華經營21年小火鍋店要熄燈！「房東漲租60％」老闆求幫找新家

▲萬華知名火鍋店宣布熄燈，老闆求幫找新家。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區寶興街經營21年的知名小火鍋店「台灣的鍋」，近日貼出歇業公告，宣布將於今年2月底結束營業。店家坦言，主因是房東一次調漲租金約6成，加上人力與物價成本持續攀升，已難以負荷，消息曝光後引發在地居民不捨與不滿。

租金暴漲歇業

有民眾在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文表示，日前前往用餐時，發現店門口張貼綠色公告，說明店家在地經營21年，感謝顧客支持，但因大環境影響，物價上漲、人力短缺，加上店租一次調漲60%，成本已無法承擔，將於2月底歇業，並請大家協助「幫台灣的鍋找家」。

▲萬華經營21年的知名小火鍋店宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／我是萬華人Chill Wanhua）



原PO感嘆，從小吃到大的店家，就這樣走入尾聲，老闆親切的招呼聲與員工敬業服務，仍不敵高漲的租金壓力，讓人相當不捨。

老顧客留言惋惜

消息曝光後，立刻引發在地居民熱烈討論，不少人留言直言「房租漲6成太誇張」、「不敢相信常吃的店要關了」、「房東根本在吸血」，也有人質疑是否逼走原店家後另作打算。

根據《中時新聞網》報導，該店原本月租約為3萬2000元，房東後續調漲至5萬元。老闆去年已將全品項價格調漲約20％，並嘗試透過外帶優惠降低人力成本，但面對再度上漲的租金，仍難以支撐營運。