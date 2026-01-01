孝子郵差遭路樹壓斃「國賠146萬」　80歲老母痛哭：真的太少了

▲孝子郵差遭路樹壓斃，國賠判賠146萬餘元，老母親痛哭，真的太少了。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導



芬園鄉社口郵局49歲孫姓郵差，去年4月執勤時遭倒塌的路樹壓死，其高齡80歲的老母親心痛提告國賠求償321萬元，台中地院判決出爐，認定路樹管理機關交通部公路局中區養護工程分局有管理疏失，應賠償家屬146萬餘元。消息傳回芬園老家，孫媽媽淚崩接受電訪，悲憤痛哭「我兒子死得太冤枉了！「大好的前程命全賠上了，真的很不值」將與子女討論是否上訴。

這起悲劇發生在2024年4月26日，孫員騎郵務車行經芬園鄉彰南路一段時，路旁一棵黃花風鈴木無預警連根倒塌，當場將他連人帶車壓在底下。警消趕到後動用破壞器材鋸開樹幹，緊急送醫仍回天乏術。同年母親節舉辦公祭時，車隊行經他生前服務的郵局，許多鄉親與同事列隊送行，不少人紅了眼眶，更有人高喊「下班了！」，場面哀戚令人動容。

根據台中地院判決，法官明確指出，事發當日風雨並非導致樹木倒塌的主因。樹木會連根斷裂，根本問題在於「根基未穩固」，屬於管理維護的範疇。公路局作為管理機關，未能及時發現風險並進行加固或移除，明顯有管理上的缺失，因此必須負起國家賠償責任。

法院也駁回了公路局辯駁「雨天出勤有過失」及「應扣除喪葬補助」等主張。法官認為，郵差風雨無阻送信是職責所在，不能歸咎於受害者；而公司給予的喪葬補助屬於員工福利，與國家賠償性質不同，無需扣抵，46萬餘元的喪葬費及100萬元的精神慰撫金，賠償金額146萬2,808元。

孫媽媽在接受訪問時，痛哭的說，她無法接受公路局在訴訟中竟辯稱「兒子雨天出勤也有過失」。兒子當時是盡忠職守出門送信，「難道雨天就不用上班嗎？」卻被突然倒塌的黃花風鈴木壓住，樹枝插入脖子，血流不止當場慘死，這明明就是樹木淺根維護出了大問題。

不幸離世的孫姓郵差，服務年資長達25年，一直未婚。在同事與鄰居眼中，他工作認真、為人熱心，對高齡母親也非常孝順，是大家稱讚的對象，離世前一天還跟老母親叮嚀，「外面車子多，不要再去撿回收」，未料隔天竟天人永隔。

孫媽媽難過的說，兒子是家中的長子，長年為家中盡心盡力，一想到他就會哭，更盼望兒子能入夢，只能每天早晚燒香拜佛，為兒子祈福，也祈求他在天之靈能保佑全家。她認為，法院雖然判決國賠成立，但146萬的賠償金額，與請求的321萬元相差超過一倍以上，「賠償金額實在太少，兒子的命實在很不值」。待收到判決書後將與子女討論後再決定是否上訴。

