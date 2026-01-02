中華郵政「未來郵件」處理費、保管費5折　優惠限年底前

▲中華郵政推出未來郵件優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵民眾透過「未來郵件」寄送祝福與心意、預約並保存珍貴回憶，中華郵政公司今(2日)宣布，即日起至12月31日止，推出「特別處理費及保管費」限時5折優惠活動，最高可折抵1850元，讓民眾重要情感可透過未來郵件傳遞。

中華郵政指出，「未來郵件」具高度紀念價值，適合在人生不同階段使用，例如求學與畢業時期，學生可寫下對未來的夢想與期許，師長也能留下祝福與勉勵；在婚姻與親子階段，新人可寄出攜手一生的承諾，父母則能在孩子年幼時留下叮嚀與祝福；歲末年初之際，民眾也可寫下新年目標與心願，作為日後回顧與自我檢視的重要依據。

此外，在病患或治療期間，透過未來郵件將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，也能成為支撐生命韌性與情感連結的溫暖紀錄。

中華郵政公司進一步說明，自114年10月3日起啟用全新Slogan「漫遊時空 傳遞溫情」，並同步推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，象徵珍藏郵件與寄託心意的服務理念。同時也已簡化保管年限的計費方式，並調整特別處理費及保管費，以提升整體服務便利性與使用體驗。民眾可至全國54處指定收寄郵局辦理寄件。