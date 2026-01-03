比A-Lin更早唱「那魯seven eleven」　女主唱幽默回應

記者黃翊婷／綜合報導

台東跨年晚會A-Lin即興一句「那魯seven eleven」，成為2026年最新洗腦神曲，但有網友發現，獨立樂團潛各白人的女主唱撒韻比A-Lin更早唱出「那魯seven eleven」。對此，撒韻表示，這個哏不是他們發想的，高中時就聽過，「謝謝A-Lin又給我們帶來一波流量了」。

▲A-Lin台東跨年晚會唱出洗腦神曲。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin在台東跨年晚會即興一句「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，不僅讓這短短一句話成為2026洗腦神曲，還引發網友們尋找「原唱」的熱潮。歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）在2005年發行的專輯中，歌曲《一家人》裡也有一句「那魯one、那魯two，那魯three four five」，吸引不少網友前往大山的IG朝聖。

比A-Lin更早唱「那魯seven eleven」 撒韻幽默回應網友朝聖

ㄨ接著，有網友發現，獨立樂團潛各白人的女主唱撒韻在2025年7月就曾拍片唱出「那魯seven eleven」，再次掀起朝聖熱潮。對此，撒韻表示，「那魯seven eleven」這個哏並非他們發想，是高中時不知道從哪裡聽來的，也這樣唱了很多年，「謝謝A-Lin又給我們帶來一波流量了」，她個人很喜歡A-Lin的歌，不僅平時愛聽，就連參加比賽唱的也是A-Lin的歌。