記者曾筠淇／綜合報導

不論是學生還是上班族，很多人都喜歡在假日打電動，好好放鬆一下。不過，近日就有一名網友發文表示，他約莫40歲，之前買了新遊戲，但卻似乎已經對此失去興趣，該怎麼辦呢？貼文曝光後，引起網友討論。

網友剛40歲 對打電動沒興趣

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「對打電動完全沒興趣了，怎辦」為標題發文，提到他約莫40歲，之前買了兩款新遊戲，但都才玩不到幾個小時，就覺得沒興趣了，因此他就想知道，是不是到了他這個年紀，就會開始對電玩、影視失去興趣呢？

網友覺得正常 建議可以找其他興趣

貼文曝光後，有網友表示，「小孩玩大人的構想，和老人玩年輕人的構想，樂趣怎麼會一樣呢？除非比你老的人持續創作，否則該輪到老人，也就是你，去描繪夢想給新世代的小孩了」、「正常，現在都是打開來看看畫面就爽了」、「不只電玩，人老對很多東西都沒興趣」、「因為現在的快娛樂太多，現在放置遊戲為主流，大多數人都沒辦法像以前那樣專注玩電動好幾個小時」。

也有網友回應，既然對打遊戲失去興趣，可以改做其他事情，「沒興趣就去找有興趣的，不要執著」、「正常，玩股票爽多了，小孩才玩遊戲」、「我也是，所以改玩股票」、「玩股票期貨的快感，遠大於遊戲」、「很耗時間，能戒斷很好，時間用來運動，不然看電影也好」、「現在反而喜歡上追劇追動畫」、「沒差吧，人生還有很多事可以做」。話題引發討論。