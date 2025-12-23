「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

▲鄭麗文「我是中國人」登百度熱搜榜首位置。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（22）日在東吳大學受邀與同學面對面，講述「國民黨的改革與青年參政之路」，並回答提問。在面對東吳大學政治系副教授陳方隅提問時「中國人」相關概念之論述時，鄭麗文直球對決回應說，「我是中國人，我從來沒有否認。」這段回應今（23）日在對岸輿論發酵，不少關注兩岸的媒體及自媒體皆發文評論，意外登上百度熱搜榜首位。

接近今（23）日中午時，「鄭麗文激動發聲：我是中國人」登上百度熱搜榜首位，長期直面兩岸議題的《海峽導報》、《深港在線》等媒體皆有對其作出報導，此外，不少自媒體也紛紛透過個人平台，將鄭麗文的論述轉發並作出評價，形成輿論熱議的狀態。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

此前，鄭麗文成為國民黨主席時，同樣較為關注兩岸議題的深圳《直新聞》曾報導稱，經過摸爬打滾政壇多年後，如今她大聲高喊「我是中國人」，強調兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，盼為民族復興開闢宏偉前程，「希望她說到做到。」

《海峽導報》也曾於9月30日國民黨黨主席選前刊出，鄭麗文直言，帶領的國民黨要讓台灣人都能自豪、自信地說「我是中國人」等相關報導，顯示出大陸涉台輿論對於國民黨這名新科黨主席在兩岸論述上的肯定與支持。

鄭麗文昨（22）晚在回應陳方隅教授提問時表示，「我是中國人，我從來沒有否認，為什麼中國人會變成在你眼中不需要說明跟解釋，自然而然就是醜惡的敵人呢？這才是今天的問題。」

鄭麗文強調，我們出生到現在，看的、寫的是中國字，講的是中國話，我拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟裡拜拜的都是中國神，這些都在我們生活的細節中，「講『我是中國人』就要背負著一個不知道哪裡來的原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來的，這應該是一個自然而然的文化歷史認同，而不該被民進黨妖魔化。」