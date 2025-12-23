　
大陸 大陸焦點 特派現場

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

▲鄭麗文「我是中國人」登百度熱搜榜首位置。（圖／翻攝百度）

▲鄭麗文「我是中國人」登百度熱搜榜首位置。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（22）日在東吳大學受邀與同學面對面，講述「國民黨的改革與青年參政之路」，並回答提問。在面對東吳大學政治系副教授陳方隅提問時「中國人」相關概念之論述時，鄭麗文直球對決回應說，「我是中國人，我從來沒有否認。」這段回應今（23）日在對岸輿論發酵，不少關注兩岸的媒體及自媒體皆發文評論，意外登上百度熱搜榜首位。

接近今（23）日中午時，「鄭麗文激動發聲：我是中國人」登上百度熱搜榜首位，長期直面兩岸議題的《海峽導報》、《深港在線》等媒體皆有對其作出報導，此外，不少自媒體也紛紛透過個人平台，將鄭麗文的論述轉發並作出評價，形成輿論熱議的狀態。

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

此前，鄭麗文成為國民黨主席時，同樣較為關注兩岸議題的深圳《直新聞》曾報導稱，經過摸爬打滾政壇多年後，如今她大聲高喊「我是中國人」，強調兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，盼為民族復興開闢宏偉前程，「希望她說到做到。」

《海峽導報》也曾於9月30日國民黨黨主席選前刊出，鄭麗文直言，帶領的國民黨要讓台灣人都能自豪、自信地說「我是中國人」等相關報導，顯示出大陸涉台輿論對於國民黨這名新科黨主席在兩岸論述上的肯定與支持。

鄭麗文昨（22）晚在回應陳方隅教授提問時表示，「我是中國人，我從來沒有否認，為什麼中國人會變成在你眼中不需要說明跟解釋，自然而然就是醜惡的敵人呢？這才是今天的問題。」

鄭麗文強調，我們出生到現在，看的、寫的是中國字，講的是中國話，我拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟裡拜拜的都是中國神，這些都在我們生活的細節中，「講『我是中國人』就要背負著一個不知道哪裡來的原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來的，這應該是一個自然而然的文化歷史認同，而不該被民進黨妖魔化。」

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

陸2026起向好友發「淫穢訊息」將違法　網哀嚎：情侶怎麼聊天

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口　4年研發亮相...有望端上餐桌

「粵車南下」政策正式實施　廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

陸公佈2024年審計報告　地方整改超1兆元...3420餘人遭處理處分

開車到一半「天降母雞」！女駕駛收編成寵物　網笑：天賜良雞

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

相關新聞

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

立法院國民黨團、民眾黨團19日宣布提案彈劾賴清德總統。網路也出現連署「彈劾賴清德」網站，已突破目標689萬連署。對此，該網站號召團隊之一的前立委蔡正元22日表示，網路民意已經夠清楚，要不是伺服器容量不夠，連署還會更多，用最低成本對抗賴清德才能走得久，這是很好的戰術，民進黨沒人敢吭聲，600萬民意支持，要彈劾賴清德才有底氣，更證實彈劾正當性、政治上的合理性。

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

