大陸 大陸焦點 特派現場

百度新設立AI基礎和應用模型研發部　直接向老闆李彥宏彙報負責

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博）

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

百度近期宣佈啟動新一輪技術研發架構調整，新成立「基礎模型研發部」與「應用模型研發部」，兩部門將直接向百度董事長兼CEO李彥宏匯報，顯示正進一步強化AI大模型技術與應用佈局。上述任命由百度培養的核心技術人員吳甜和賈磊分任負責人。外界分析，百度此舉旨在提升AI產品競爭力，並回應近期營收與財報壓力。

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，11月25日，百度發佈設立技術研發組織相關公告，新設基礎模型研發部，負責研發高智能可擴展的通用人工智能大模型，由吳甜負責；新設應用模型研發部，負責業務應用場景需要的專精模型調優和探索，由賈磊負責。王海峰繼續擔任CTO、TSC主席、百度研究院院長。以上部門均向百度CEO李彥宏彙報。

百度透露，吳甜與賈磊均為多年在集團內成長的技術與管理骨幹。公司此次提升大模型研發部門的管理層級，旨在以「分進合擊」方式加強AI競爭力，並更好滿足企業客戶與消費端在人工智能應用上的需求。

公開資訊顯示，百度副總裁吳甜2006年入職，長期深耕機器學習、深度學習、自然語言處理、計算機視覺與增強現實等領域，帶領團隊取得多項業界領先成果，並入選《財富》2020年「40 位 40 歲以下商界精英」。賈磊則於2011年加入百度、曾任語音首席架構師，期間曾離職創業，並於2019年回歸。

百度於11月13日正式推出原生全模態大模型「文心大模型 5.0」，採用統一建模與超稀疏混合專家架構，可支援文本、圖像、音頻、視頻等多模態輸入輸出，強調理解與生成能力一體化。

至於百度在11月18日公佈的2025年第三季度財報中，總營收為312億元（人民幣，下同），同比下滑7％；非GAAP淨利37.7億元，同比減少36％。財報顯示，三季度錄得161.9億元的長期資產減值。剔除該因素後，歸屬百度淨利約為26億元。

值得注意的是，百度首度揭露AI業務收入，三大類別合計達96億元，同比增長逾50％。其中，AI雲收入同比增長33％至42億元，高性能計算基礎設施訂閱收入同比成長128％；AI原生行銷服務（包含百度文庫、百度網盤、數字員工等）收入增長262％至28億元，展現該集團在商業化場景的擴張動能。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／網黃闖貨架露胸！　好市多震怒：禁止入場、報警偵辦
台「正妹議員」挺日水產紅了！　日網友狂喊卡哇伊
遊日9天「真的沒看到陸客」　她卻見台人超扯一幕
快訊／增1.25兆國防特別預算！　賴清德11：30親自說明
正妹公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」奪命
台女網美「肉償換餐」　恐遭驅逐出境
台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年
毒犯開進軌道「300公尺設備被撞壞」！　14台鐵列車縮駛、停

加速AI轉型　惠普宣布「全球裁員6000人」

加速AI轉型　惠普宣布「全球裁員6000人」

電腦大廠惠普公司（HP Inc.）宣布，將在2028會計年度前全球裁減約4000至6000名員工，作為企業重整與加速人工智慧（AI）導入策略的一環。公司執行長安里克．洛瑞斯（Enrique Lores）表示，此舉旨在精簡營運流程、強化產品開發速度、提升顧客服務與整體生產力。

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

Anthropic發表新旗艦模型Claude Opus 4.5

Anthropic發表新旗艦模型Claude Opus 4.5

渣打集團報告：雲端運算全球貿易數位化關鍵驅動力　最大障礙系統缺乏互通性

渣打集團報告：雲端運算全球貿易數位化關鍵驅動力　最大障礙系統缺乏互通性

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

AI人工智慧百度人工智能大模型財報文心一言生成式AI

