桃市「受訓即就業2.0」上路　4大面向加碼大客車駕駛福利

▲桃園市交通局為紓解公車駕駛人力短缺問題，今年1月1日起推出「大客車受訓即就業2.0」計畫，除提高福利待遇更需檢附警察無刑事紀錄證明，（圖／市府交通局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市交通局為紓解公車駕駛人力短缺問題，於今年1月1日推出新版「大客車受訓即就業2.0」計畫。這項升級計畫要求品行審查、加碼獎金、風險保障與擴大人力來源等四大面向，除大幅提高福利待遇還納入首年駕駛員責任保險補助機制。其中新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），確保受僱者無刑事紀錄，以確保市民搭乘時能更安心。

桃園市交通局張新福局長表示，市民搭乘大眾運輸，安全始終是最優先考量。在「受訓即就業2.0」計畫中，新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，以確保受僱者無刑事紀錄，透過源頭把關建立市民對公車服務的信任，駕駛良好品行與紀律是公共運輸安全的基礎，也能讓市民搭乘時更加安心。

▲桃園市交通局為紓解公車駕駛人力短缺問題，今年1月1日起推出「大客車受訓即就業2.0」計畫。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，為激勵人才投入並穩定留任，去年即已設定參加本項方案駕駛須在桃園市服務一定年限，今年將持續維持相關機制，以避免完成受訓後即離職情形發生。今年獎金將有所提升，新增提供每人5萬元入職獎金，並首創「多階段里程碑獎金制度」，凡服務滿半年與兩年時程，將分別核發1萬5000元及4萬元獎勵。這項制度化誘因旨在避免訓後離職情形，協助新進駕駛在職涯初期獲得更實質經濟支持，逐步培育穩定的大客車職涯。



張新福強調，為提升從業保障，交通局首創補助新進駕駛首年「個人」專業責任險保費，每人補助上限達新臺幣2萬5400元。駕駛只要檢附保單即可請領，以降低上路執業風險，並補足意外發生時公司保障可能不足之處，讓駕駛能無後顧之憂專心開車。

此外，針對人力來源拓展，市府為因應勞動部修法，首創擴大將僑外生納入招募對象。考量駕駛需辨識路標並與乘客溝通，市府將補助其參加華語文能力測驗費用每人2000元，以降低語言門檻並加速人力接軌。目前市府也持續向中央呼籲加速修法，盼能儘早推動開放僑外生加入公車駕駛行列，補足全國性人力缺口。