圓峰山屋、南二段失聯5山友皆平安　玉管處籲落實聯繫留守人

▲山友獨攀玉山後四峰遲遲未返圓峰山屋，引發一場虛驚。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名山友日前獨攀玉山後四峰，24日因較晚返回圓峰山屋，引發同住山友擔心而報案，所幸於隔日清晨即平安返抵山屋；另一行4人登山隊攀登南二段，27日因天候惡劣緊急避難於訊號盲區的塔芬谷山屋、無法與家屬聯繫，幸而高雄市消防局今日一早即與該隊伍取得聯繫，確認人員平安，再度化解虛驚。

玉山國家公園管理處指出，高山地區天氣隨著歲末寒冬到來而瞬息萬變，昨日行經南二段的4人隊伍原訂由轆轆谷山屋推進至大水窟山屋，因天候惡劣緊急避難於塔芬谷山屋，整日聯繫不上的焦急家屬遂報案請求救援，在取得連繫後取消報案；而24日一案，搜救人員也頂著強風、濃霧，在能見度不到5米的情況下漏夜前進，雖然最終皆平安撤案，但過程都動員該處和消防隊大量救援人力。

▲▼玉山排雲山莊2位搜救人員冒著強風、零度低溫，於凌晨時分在三叉山搜尋圓峰山屋遲歸山友。

玉管處指出，上述兩起案例凸顯了山區通訊不便與登山計畫回報的重要性，特別強調登山活動的守護者不只是搜救人員，更是每一位山友的「留守人」，並呼籲落實以下幾點：

一、 留守人不僅是緊急聯絡人，更應是登山計畫的一部分，建議留守人必須「懂山」、具備基本登山知識，清楚掌握隊伍的每日行程、撤退計畫，並了解山區通訊盲區的分布，在聯繫不上時能初判是「訊號不佳」或「真正失蹤」，避免過早報案導致資源浪費，或過晚報案延誤救災；二、隊伍在通過無線電與行動電話訊號盲區（如谷地、茂密叢林）、到達有訊號的稜線或山屋後，務必第一時間向留守人報平安，特別是因天候因素改變行程（如緊急避難）時，及時的資訊更新能有效安撫家屬情緒。

三、長程縱走路線（如南二段、馬博橫斷等）或高難度行程，強烈建議攜帶Garmin inReach等具備雙向通訊功能的衛星定位通訊裝置，即便在行動網路完全斷絕之處也能定期傳送座標給留守人，使家屬仍能掌握隊伍動向，是登山保險之外最重要的安全投資；四、除非遇傷病、斷路或氣候極端惡化等不可抗力的緊急需求，應避免隨意變更預定行程路線或夜間強行行軍，才能讓留守人精確掌握位置，一旦發生事故，救援單位也能在第一時間精確縮小搜索範圍。

玉管處提醒，元旦連假將至，根據氣象預報將有冷氣團襲台，高山地區氣溫極低，可能出現結冰或降雪，山友應準備足夠的禦寒衣物及備妥雪地攀登裝備，遇惡劣天候及體能狀況不佳等情況應果斷撤退或就近避難，留守人也應與山友保持高度警覺，共同守護登山安全。