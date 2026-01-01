強烈冷氣團「明晚到周六晨」最冷　急凍剩8度　

▲強烈大陸冷氣團影響，明晚到周六清晨最冷，局部低溫探8度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今年首波強烈大陸冷氣團元旦發威，北台灣率先降溫轉濕冷，入夜後中南部也將接力降溫，明晚到周六清晨為最低溫時刻，中部以北局部低溫下探8度，下周一再有一波冷氣團南下，且預估一路冷到下周四。在低溫和水氣配合下，明天高山地區將有機會降雪。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北台灣白天溫度略下降，一整天濕涼轉濕冷，其他地區降雨不明顯，但入夜之後冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，這波強烈冷氣團將影響到周六，周日氣溫略回升，不過早晚輻射冷卻影響下偏低溫，日夜溫差大，這波冷氣團較冷時間點落在明晚到後天清晨，中部以北有可能出現10度或10度以下低溫。

未來一周降雨趨勢上，劉沛滕說明，今天桃園以北、宜蘭降雨仍多，竹苗山區和中部山區仍有零星降雨，東半部花東也有局部降雨，中南部和部分新竹苗栗平地大致以多雲到晴為主。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

水氣明天略為減少，劉沛滕表示，桃園以北、宜蘭為局部短暫陣雨，雨勢隨時間減緩，花東也有些降雨，中部以北山區在水氣通過下有零星降雨；周六、周日水氣更加減少，僅基隆北海岸、東半部才有降雨，大部分地區可見陽光。

後續還有一波冷空氣，劉沛滕指出，下周一大陸冷氣團再次影響，不過這一波冷氣團挾帶水氣不多，下周一、下周二僅桃園以北、東半部仍有降雨，後續水氣減少，未來一周有兩波冷空氣，雨勢隨冷空氣影響明顯減少。

溫度部分，劉沛滕分析，強烈大陸冷氣團自今天影響到周六前皆較低溫，北台灣今天白天氣持平或逐漸下降，入夜後南部、中部低溫明顯下降，這波強烈冷氣團較冷時間出現在明天晚上到後天清晨，各地將出現10度到12度低溫，中部以北有局部8度到10度低溫。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周日白天氣溫略微升、水氣減少，不過劉沛滕表示，周日早晚輻射冷卻影響下，低溫較低，日夜溫差大，白天各地高溫可破20度，北部可回到20到21度，中南部22度到23度，清晨將出現12到14度低溫，日夜溫差可接近10度左右。

劉沛滕指出，後續下一波冷氣團將再帶來降溫，且預計影響3天到4天，下周一到下周四為相對低溫的環境。

此外，明天溫度下降，加上水氣配合下，劉沛滕提醒，周五北部、東北部1500到2000公尺以上高山，以及中部、東部3000公尺以上高山，有局部降雪機率；周五到周日山區路面易結冰，登山要注意。