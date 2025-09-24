青草湖國小通學步道決標將開工　提供親師生安全通行環境

▲青草湖國小通學步道已於日前決標，將於今(114)年10月正式開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

兌現市長高虹安對青草湖國小親師生承諾！新竹市政府自高市長上任以來，積極推動「新竹好學、安心通學」願景，其中，青草湖國小通學步道已於日前決標，將於今(114)年10月正式開工。教育處表示，此次工程總經費約962萬元，將改善原有巷弄間狹窄的行走空間，預計於明(115)年4月底完工，期待透過營造更友善的步行廊道，讓親師生與周邊居民有更安全的通行環境。

代理市長邱臣遠表示，青草湖國小位在新竹市青草湖風景區與客雅溪畔，鄰近新竹科學園區並與新竹縣寶山鄉為臨，校門口前明湖路為連接新竹縣雙溪、景觀大道及國道三號通往新竹科學園區的重要幹道之一。隨著科學園區持續發展，就業人口大幅成長，帶動周邊雙溪地區與明湖路沿線人口密度快速上升，為舒緩園區所帶來的交通壅塞，打造更順暢、更高效的通勤通學環境，在市府及學校積極爭取下，此案獲交通部「永續提升人行安全計畫」核定860萬元（中央補助705.2萬元、市款154.8萬元）。此外，市府更額外補助約102萬元同步改善青草湖國小校門口廣場人行動線，讓青草湖國小能有更完善的通學環境。

教育處表示，此次步道設計兼具安全與美觀，透過整合規劃調整既有道路空間、拓寬人行步道、提高校門口人行廣場辨識性，上下學路線更安全，讓人車分流更加明確，提升用路人的安全。

青草湖國小校長周雯娟表示，感謝市府與交通部的支持，此次是近年學校的重大工程，感謝各單位的協助與努力，期待在工程完工後，除了讓學校和周邊居民更安全，也讓青草湖地區的孩子能善用步道，安全愉快的走路上學。

教育處說明，市府自112年起獲中央核定補助通學步道共計26案（27校），市府將持續推動更多校園周邊的改善計畫，為竹市的學童打造最安全的通學步道，給學生安全舒適就學環境。