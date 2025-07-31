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竹市「班班有大屏」展成果　邁向「校校有智慧教室」

▲光華國中教師王靜鴻運用智慧教室活化教學。（圖／新竹市政府提供）

▲光華國中教師王靜鴻運用智慧教室活化教學 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府落實市長高虹安「新竹好學」施政策略，持續推動數位學習與智慧教育，即將達成「班班有大屏」的階段目標後，將再次升級教學環境，以邁向「校校有智慧教室」為願景，全面強化數位教學場域建置，翻轉傳統教學方式。代理市長邱臣遠表示，市府逐年打造智慧教室，配備多合一智慧控制面板、86 吋互動觸控大屏、大屏廣播系統與造型多功能組合桌椅，並結合「一師一載具」、「生生用平板」等政策，讓數位工具走進課堂，開啟互動共學的新型態教學場域，實現以學生為中心的智慧教育。

邱代理市長指出，竹市自推動數位學習以來始終走在全國前端，「校校有智慧教室」政策更是著眼於系統化發展，從硬體建設、教學應用到學習成效評估，層層到位。透過智慧教室，學生不再只是被動接受知識，而是能主動參與學習歷程；教師也能透過科技工具強化教學深度與廣度，使教與學更具延展性與創造性，全面提升學生學習動機與學習成果。

教育處表示，在AI與數位轉型快速發展的時代，學校教育不應只停留在紙本或口語教學，智慧教室就是為了讓每一位孩子、老師都能在教學場域中感受到科技帶來的助力與改變。竹市的目標不只是讓每個學生都擁有平板，而是讓各校教室都有「智慧」，未來市府也將持續加碼投入智慧教育資源，強化數位內容應用與學習成效追蹤，提供孩子更有品質與效率的學習環境。

青草湖國小校長周雯娟說明，打造完整智慧教學生態系統，能讓教師教學有成效、學生學習更有感。智慧教室的應用不只是單向科技設備的配置，而是完整的教學革新流程，鼓勵學生主動參與、分組合作，使課堂上不再只是講述與筆記，而是探究與創造的學習空間。

關埔國小校長陳彩文以行動帶領學校教師從備課、教學到課後診斷與學習回饋，都能透過大屏操作與互動裝置實現數位教學，讓教師善用觸控螢幕與數位工具，進行公開說課、觀課與議課活動，深化課程研討與研發。她說，透過智慧教室的環境與設備，教師不僅可以優化教學設計，更能持續精進自身專業，促進學生的學習成效。

新科國中校長林燕玲分享，在智慧教室裡能讓教學變得更活潑、學生學得更主動，過往進行小組討論或即時測驗時，往往受限於紙本與人力流程。但現今結合智慧教室設備，學生使用平板作答，教師可即時投影至大屏同步展示結果，迅速掌握學生理解狀況並即時回饋。

光華國中校長林茂成表示，非常肯定智慧教室所具備的多項優點，透過大型互動智慧屏幕、即時回饋系統和個人化學習平台載具，老師能即時掌握學生學習狀況並調整教學策略，學生也能透過多媒體資源與互動工具，加深理解與主動參與，讓學習更具成效與趣味性。

東門國小校長李阿丹致力培養師生數位素養與自主學習能力，她強調在智慧教室中，學生經常使用平板電腦、學習App與網路資源，有助於提升資訊科技應用能力及自主學習的意願與技能。竹光國中資訊組長陳乃誠也指出，除了硬體升級外，市府所提供的教學資源與數位教學社群，也幫助教師快速掌握工具應用技巧，包含善用大屏播放動畫、連結即時白板、開啟學生平板作答互動，讓不同學習風格的孩子都能被照顧到。

教育處表示，智慧教室的推動只是智慧教育藍圖的一部分，未來將結合AI自動診斷系統、學習歷程分析平台、跨校共備社群等機制，讓教育不再受限於教室牆壁與傳統流程，而是開放多元、因材施教的學習系統。教師也將持續獲得實質培訓與技術支援，確保每一位教育現場的工作者都能在智慧轉型中發揮專業價值，讓竹市教育成為全國智慧轉型的指標城市。

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