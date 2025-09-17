　
地方 地方焦點

深耕特殊教育34年　竹市劉菁華老師獲教育部卓越特殊教育人員

▲新竹市東門國小劉菁華老師榮獲特教人員的最高榮譽。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市東門國小劉菁華老師榮獲特教人員的最高榮譽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部昨(16)日在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦「114年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，新竹市東門國小劉菁華老師獲選，榮獲特教人員的最高榮譽，代理市長邱臣遠肯定劉老師34年來在特殊教育領域的深耕與奉獻，並感謝所有教學現場默默付出的教師們，與市府攜手落實新竹好學，共創友善教育環境。

邱臣遠表示，市府團隊秉持市長高虹安所推動的「新竹好學」施政策略，積極落實教育平權並持續強化特殊教育資源。114學年度市府已增聘27名特殊教育教師及8名學前特教教師，並新設13個國中小資源班、1個視障巡迴輔導班、1個學前集中式特教班及3個巡迴輔導班，並推動寒暑假專班，持續建置無障礙學習環境，完善教材教具配置，全面擴充支持能量，讓更多孩子獲得適切且周延的教育協助。

「百年樹人之路任重道遠！」劉老師期許自己未來學不厭、教不倦，做個與時俱進的今時代教師。東門國小校長林啟誠表示，劉老師長年致力於資優教育、融合教學及數位課程推動，不僅陪伴無數特教學生成長，更展現教育專業與愛心，成就孩子的卓越與自信。

教育處指出，劉老師不僅自編教材教具、發展創意教學，經常指導學生在全國性、全市性比賽屢次得獎，更在「竹塹文學獎」童詩組屢獲首獎，擅長以人文素養為核心，激發學生創造力與思辨力，設計多元課程，教室改造計畫、環境議題探索、公益實作等，打造學生主動學習、關懷社會的課堂，用行動實踐「以學生為本」、「教學相長」的教育信念。她亦為數位教學領航教師，積極分享教學經驗，推動校內教師共學共好，在融合教育與學習扶助方面，劉老師展現深切的關懷與耐心，針對雙重特殊需求學生提供個別化輔導與情緒支持，幫助孩子從被誤解中走出，重拾學習自信與成就感。

教育處提到，劉老師在多次輔導雙重特殊學生過程中，曾有位兼具資優與專注力不集中特質的學生，剛升三年級時，說話總是又急又大聲，加上彷彿永遠停不下來的動作，常被視為「問題學生」。經劉老師細心觀察後發現他的理解力敏銳、語文與數理皆出眾，於是安排他參與專題研究，也在語文創作課中給他充足的想像空間，鼓勵他將靈感化為作品，並將其詩作整理後參加竹塹文學獎，勇奪第一名。劉老師也深刻體認，差異若能被理解與引導，就能轉化為「獨特」的才能與力量。

教育處表示，市府將持續秉持「新竹好學」的教育理念，逐年增加特殊教育相關經費，從軟硬體同步強化，全面提升特教服務品質。感謝第一線特教教師長期的努力與付出，讓竹市特殊教育不斷向前邁進，為孩子們開創更多可能。

新竹市教育處

