竹市114學年度校長榮退暨就職典禮　持續落實新竹好學願景

▲新任校長宣誓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

榮退傳承、薪火相傳！新竹市114學年度市立學校校長榮退暨就職典禮今(30)日隆重舉行，典禮以「新竹好學，卓越領學」為主題，展現教育傳承與持續精進的精神。竹市113學年度共有3所學校校長光榮退休，114學年度則有8所學校迎來新任校長，共同接棒領航、承擔育才重任。代理市長邱臣遠親自出席典禮，向榮退校長致上最誠摯的感謝，並勉勵新任校長持續以專業與熱忱，帶領學校邁向卓越，持續落實市長高虹安「新竹好學」的政策與願景，為竹市教育注入新動能，接力書寫精彩篇章。

邱臣遠表示，校長是引領學校發展的關鍵角色，肩負推動教育政策改革與落實的重任。感謝榮退校長多年來在教育現場的堅持與付出，成就無數學子的未來，也恭喜八位新任校長順利到任，無論是轉任或新出任，每一所學校都有其獨特的背景與挑戰，期盼校長們能以開放的態度傾聽家長與學生的需求，體恤教師的辛勞，結合在地社區與文化特色，發展學校亮點，並與市府密切合作，讓政策資源真正落實於每一位學生，發揮社區合力，創造「一加一大於無限」的教育價值。

邱臣遠說，市府致力形塑具有智慧科技素養、國際視野與人文精神的優質教學團隊。持續強化雙語師資、完善教材建置，鼓勵教師專業成長與教學精進，同時透過提敘年資、建立完善福利制度，留住優秀的教育人才，打造優質學習環境，讓每一位學生都能在充滿支持與鼓勵的氛圍中成長茁壯。

教育處表示，113學年度共有竹光國中校長彭元豐、東門國小校長李阿丹、南隘國小校長賴黃宗光榮退休。三位校長長年深耕教育現場，無私奉獻時間與心力，致力推動品德教育、課程創新與美善校園的營造，培育無數學子卓越成長，市府致上最深的敬意與感謝。

教育處指出，114學年度共有八所市立學校迎來新任校長，分別為數位實驗高中校長陳彥宇、竹光國中校長謝大才、虎林國中校長涂靜娟、富禮國中校長黃賜宏、東門國小校長林啟誠、虎林國小校長謝佳曄、南隘國小校長鄭鈞隆，以及陽光國小校長蕭輝勳。新任校長們肩負承先啟後的使命，將接續推動教育卓越與學校創新發展。

教育處說明，為營造具備智慧科技、國際視野與人文底蘊的優質校園，市府持續推動雙語教育，積極培訓雙語師資、建置完善教材資源，並鼓勵教師持續精進教學知能，打造優質學習空間與專業教學團隊。同時，市府也重視教師權益，提敘代理教師年資，留任優秀教學人才，穩定教學品質。教育處強調，市府將始終作為各校校長辦學最堅實的後盾，共同打造友善、卓越且優質的學習環境。