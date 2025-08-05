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守護孩子安全上學路　邱臣遠視察竹蓮國小通學步道工程

▲邱臣遠前往視察竹蓮國小通學步道。（圖／新竹市政府提供）

▲邱臣遠前往視察竹蓮國小通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近年積極推動通學步道改善計畫，代理市長邱臣遠昨(4)日前往視察竹蓮國小通學步道，目前多數步道已改善完成，待校園改善工程完工串聯通學步道後，將大幅改善孩童通學安全。

邱臣遠表示，竹蓮國小創校70年，周邊鄰近市場人潮眾多，且位居市區重要幹道，原有人行道因土地權屬多為破碎私人土地，導致人行道改善難以推行，地面多有損毀。經過學校、市府及相關單位協力合作，本案於112年獲得內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助1,782萬240元經費，市府更額外補助約840萬8,641元，共挹注近2,622萬8,881元總經費進行步道整建及修繕，讓竹蓮國小校園周邊步行空間與景觀更趨完善。

邱臣遠提到，竹市多數學校都位處市區，不僅道路狹小、車輛擁擠，也產生許多人車爭道的問題，近年也因人口移入，讓市區學校的接送問題成為一大考驗。對此，市府自112年起配合中央政策積極改善校園周邊步道，目前有27校獲得補助，並陸續完工，期望明年初竹蓮國小校園改善工程完工後，整體步道串聯，讓新竹的孩子都能安心的走路上學。

邱臣遠說，他也特別責成相關單位強化步道的夜間照明、改善路面銜接處平整與安全，並加強安全監控，提升校園安全防護。通學步道不僅是交通工程，更是一個城市對孩子安全的承諾，孩子每天快樂出門、平安回家，讓家長放心，學生安心，就是市府推動此政策的核心理念。

竹蓮國小校長劉向欣指出，感謝市府教育處及相關單位的通力配合，竹蓮國小目前步道改善工程，已增加臨時停車空間，強化家長接送學童交通安全，也遷移步道上原有障礙物，透過退縮校園圍牆及通透式圍籬，待未來整體工程完工後，相信學校與社區將更緊密連結，讓學童每天的上下學步行環境更優美、更安全。

教育處表示，竹蓮國小尚有小部分步道與校園工程結合尚未串聯，但教育處將繼續攜手學校積極改善，感謝市府各局處合作努力，也感謝議員與周邊鄰里協助，為竹蓮國小一起努力，也透過校園圍牆退縮讓步道更寬闊，讓民眾有更舒適的行走環境。

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