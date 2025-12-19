　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，今年1月間她突然收到臉書私訊，才知道丈夫阿強（化名）和鄰居小美（化名）發生婚外情，丈夫甚至會在半夜1、2點跑去找小美，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償30萬元。法官日前審理之後，判處小美應賠償人妻8萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人妻收到他人私訊，才知道丈夫外遇女鄰居小美。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強已經結婚10年，今年1月間她突然收到臉書私訊，內容是一張照片，照片中阿強和女鄰居小美親密擁抱，她這才知道兩人發生婚外情。

人妻表示，同年4月、6月、7月間，丈夫至少去找小美9次，她當面質問「半夜1、2點就去情人家」、「打算讓對方有小孩嗎」，丈夫竟回答「對」、「並沒有」，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償30萬元。

對於人妻的控訴，小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法官認為，小美經通知未到庭，也沒有提出爭執，依法視同自認。

法官表示，阿強不否認在外有情人的事實，而且除了臉書對話紀錄等證據，還有阿強和小美相擁的照片，以及兩人在聖誕樹前拍攝的親密合照，從勘驗結果看來，兩人確實互動頻繁，十分親密。

法官指出，小美的行為已經侵害到人妻的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判她應賠償人妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂級莊園咖啡豆竟是假貨！　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

彰化又見「青蛙哥」馬路中央蛙跳還倒退嚕　駕駛嚇壞急閃

驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

快訊／放鞭炮遭檢舉種殺機！恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

快訊／油罐車下坡猛撞分隔島！車頭變形輪子掉了　樹枝插進駕駛座

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

台中男搞神秘「整天關房間裡」開窗狂吹電扇　原來是製毒基地

金溥聰甩「藍白破局戰犯」標籤　告蔡正元陳文茜求償600萬一審吞敗

台南男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

彰化又見「青蛙哥」馬路中央蛙跳還倒退嚕　駕駛嚇壞急閃

驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

快訊／放鞭炮遭檢舉種殺機！恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

快訊／油罐車下坡猛撞分隔島！車頭變形輪子掉了　樹枝插進駕駛座

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

台中男搞神秘「整天關房間裡」開窗狂吹電扇　原來是製毒基地

金溥聰甩「藍白破局戰犯」標籤　告蔡正元陳文茜求償600萬一審吞敗

台南男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

新北U18／向吉力吉撈．鞏冠取經　黃世堯攻守成長助新北藍闖4強

黃明志吸毒驗尿結果逆轉！　首吐3委屈「人生最低谷」：很久沒出門

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

【趕緊給我餒餒】5個月大寶寶急得說出話！媽無奈：第一句不是叫媽媽也不是爸爸...

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

即／19歲男騎車自摔撞樹亡　女友驚見慘況淚崩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

相關新聞

結婚前一天告白新娘　他要賠人夫20萬

結婚前一天告白新娘　他要賠人夫20萬

北部一名人夫控訴，小花（化名）現在是他的妻子，阿哲（化名）卻在小花結婚的前一天告白，之後甚至還同居、發生性行為，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償50萬元。雖然阿哲矢口否認，但有對話紀錄、2名證人的證詞為證，最終法官沒有採信他的說詞，並判他應賠償人夫20萬元較為適當。

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

1妻2夫！她日夜輪班扮嬌妻

1妻2夫！她日夜輪班扮嬌妻

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

關鍵字：

婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面