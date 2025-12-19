驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，今年1月間她突然收到臉書私訊，才知道丈夫阿強（化名）和鄰居小美（化名）發生婚外情，丈夫甚至會在半夜1、2點跑去找小美，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償30萬元。法官日前審理之後，判處小美應賠償人妻8萬元較為適當。

▲人妻收到他人私訊，才知道丈夫外遇女鄰居小美。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強已經結婚10年，今年1月間她突然收到臉書私訊，內容是一張照片，照片中阿強和女鄰居小美親密擁抱，她這才知道兩人發生婚外情。

人妻表示，同年4月、6月、7月間，丈夫至少去找小美9次，她當面質問「半夜1、2點就去情人家」、「打算讓對方有小孩嗎」，丈夫竟回答「對」、「並沒有」，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償30萬元。

對於人妻的控訴，小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法官認為，小美經通知未到庭，也沒有提出爭執，依法視同自認。

法官表示，阿強不否認在外有情人的事實，而且除了臉書對話紀錄等證據，還有阿強和小美相擁的照片，以及兩人在聖誕樹前拍攝的親密合照，從勘驗結果看來，兩人確實互動頻繁，十分親密。

法官指出，小美的行為已經侵害到人妻的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判她應賠償人妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。