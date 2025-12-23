竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

▲劉女靠「極致舌功」征服人夫，還自研判決書，指導男方對付妻子。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

竹科一名劉姓女子與林姓人夫發展婚外情，兩人多次在車上、住家及旅館激戰，直到正宮發現兩人鹹濕對話，還驚見小三自稱練過「極致舌功」讓人夫欲罷不能，才憤而提告。為此，劉女還研讀判決書，把自己偽裝成遭欺騙感情的受害者，並指導人夫如何應對官司，讓法官認定「毫無悔意」，近日判賠60萬元。

鹹濕對話曝光 小三自誇「極致舌功」人夫回訊戀愛感爆棚

根據判決書，王姓妻子2023年11月發現丈夫與劉女激情對話，內容包括小三示愛「再怎麼漂亮都只屬於你」、「下次去買漂亮的內衣，繼續讓你望梅止渴，小小的幸福要用心守護」、「想取悅你，使出了極致的手段，然後就射了，你還說有點痛痛的」、「很愛你~全心全意，而且我沒有圖什麼，只要你也回應我，我就覺得很美好了」、「我喜歡你好久了，總之你好棒，不愧是我愛的男人！」

對此，林姓人夫也在訊息中回應：「我可以聽聽前幾天你做了什麼夢嗎」、「你有訓練過舌頭嗎」、「很愛妳，現在整個有戀愛感」、「按照之前說的這時候應該就要打一砲消氣才對」、「一些小劇場什麼的會冒出來，不過也真的是愛妳才會這樣」，並互傳親密合照。

幽會細節全招 小三還用匿名軟體來往、教戰官司對付正宮

東窗事發後，人夫寫下悔過書，坦承第一次發生關係是午休時間與劉女在交大附近旅館，後來劉女搬離家中自己住，兩人便固定每周三下班後在劉女家中幽會，發生性關係頻率約每周一次，總共約30次，有時中午在車內見面，劉女會幫他口交。

人夫信誓旦旦保證，不會再與劉女往來，但兩人事後仍以Discord匿名聯絡、保持交往。此外，劉女還研讀過往判決書，指導人夫如何對付妻子，「我是想到時候我律師也不請了，我自己寫就好，把過去五年的判決書看完就可以寫了，笑死，省30萬。」

新竹地院審酌種種證據後認為，劉女明知男方有配偶，卻蔑視正宮善意理性提醒，謊稱遭人夫欺騙單身，偽裝成受害人，事後還在男方引薦下到正宮任職的公司上班，顯然毫無悔意，對原告精神打擊甚鉅，因此本月17日判賠60萬元。全案仍可上訴。