　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

▲項鍊。（圖／pexels）

▲劉女靠「極致舌功」征服人夫，還自研判決書，指導男方對付妻子。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

竹科一名劉姓女子與林姓人夫發展婚外情，兩人多次在車上、住家及旅館激戰，直到正宮發現兩人鹹濕對話，還驚見小三自稱練過「極致舌功」讓人夫欲罷不能，才憤而提告。為此，劉女還研讀判決書，把自己偽裝成遭欺騙感情的受害者，並指導人夫如何應對官司，讓法官認定「毫無悔意」，近日判賠60萬元。

鹹濕對話曝光　小三自誇「極致舌功」人夫回訊戀愛感爆棚

根據判決書，王姓妻子2023年11月發現丈夫與劉女激情對話，內容包括小三示愛「再怎麼漂亮都只屬於你」、「下次去買漂亮的內衣，繼續讓你望梅止渴，小小的幸福要用心守護」、「想取悅你，使出了極致的手段，然後就射了，你還說有點痛痛的」、「很愛你~全心全意，而且我沒有圖什麼，只要你也回應我，我就覺得很美好了」、「我喜歡你好久了，總之你好棒，不愧是我愛的男人！」

對此，林姓人夫也在訊息中回應：「我可以聽聽前幾天你做了什麼夢嗎」、「你有訓練過舌頭嗎」、「很愛妳，現在整個有戀愛感」、「按照之前說的這時候應該就要打一砲消氣才對」、「一些小劇場什麼的會冒出來，不過也真的是愛妳才會這樣」，並互傳親密合照。

幽會細節全招　小三還用匿名軟體來往、教戰官司對付正宮

東窗事發後，人夫寫下悔過書，坦承第一次發生關係是午休時間與劉女在交大附近旅館，後來劉女搬離家中自己住，兩人便固定每周三下班後在劉女家中幽會，發生性關係頻率約每周一次，總共約30次，有時中午在車內見面，劉女會幫他口交。

人夫信誓旦旦保證，不會再與劉女往來，但兩人事後仍以Discord匿名聯絡、保持交往。此外，劉女還研讀過往判決書，指導人夫如何對付妻子，「我是想到時候我律師也不請了，我自己寫就好，把過去五年的判決書看完就可以寫了，笑死，省30萬。」

新竹地院審酌種種證據後認為，劉女明知男方有配偶，卻蔑視正宮善意理性提醒，謊稱遭人夫欺騙單身，偽裝成受害人，事後還在男方引薦下到正宮任職的公司上班，顯然毫無悔意，對原告精神打擊甚鉅，因此本月17日判賠60萬元。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤發聲「都是政治人物的錯」
台中41歲女墜16樓　當場死亡
樂天女孩再爆離隊潮！　新球季未開已走7人
彭于晏前女友疑新歡是孫芸芸弟　7年婚姻低調結束
竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

澳洲恐攻父子犯前軍事訓練　警搜出射擊影片

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

前打擊王到位！　運動家與大都會交易換回麥克尼爾強化內野

台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤「做奸犯科竟沒死刑」心疼警員挨罵

40歲女酒後離家深夜街頭徘徊　屏東內埔警送暖送她平安返家

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台積電漲10元至1475　台股漲逾148點逼近28300

新竹縣市剛需撐盤不退場　鴻柏建設接軌科技世代

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

社會熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

高雄男揚言炸小港機場！檢方聲押

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

轉傳接力攻擊文　男大生非原PO仍被逮

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

張文案壞掉的人成壞人？釋昭慧不認同

少年割頸案「乾兄妹」今早二審宣判　一審9年、8年

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

李文宗批檢「太懶了」瞎說他是柯分身

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

更多熱門

相關新聞

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

有爆料人控訴今年8月透過交友軟體認識當時駐守在阿里山雷達站的海洋監偵指揮部莊姓上尉，她在莊男瞞婚下與其交往，期間男方還傳在營區喝酒的影片炫耀，結果最後被同樣也是軍人的莊男妻子發現，被女方求償30萬元，讓她覺得像被仙人跳。對此，海洋監偵指揮部上級單位海軍艦指部表示，經單位主動調查莊姓上尉違犯國軍內部管理等規範屬實，已檢討適處，並召開不適服現役人評會。據了解，目前正在汰除程序中。

婚後1HR抓到尪外遇　她忍13次才離婚

婚後1HR抓到尪外遇　她忍13次才離婚

演唱會被抓包出軌！女主管首發聲

演唱會被抓包出軌！女主管首發聲

「眼目、肉體都犯淫亂」　懺悔信成鐵證判賠60萬

「眼目、肉體都犯淫亂」　懺悔信成鐵證判賠60萬

突收「夫摟女鄰居合照」　妻告討30萬

突收「夫摟女鄰居合照」　妻告討30萬

關鍵字：

出軌外遇小三婚外情

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

變天！　「全台有雨」時間曝

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面