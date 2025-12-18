結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，小花（化名）現在是他的妻子，阿哲（化名）卻在小花結婚的前一天告白，之後甚至還同居、發生性行為，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償50萬元。雖然阿哲矢口否認，但有對話紀錄、2名證人的證詞為證，最終法官沒有採信他的說詞，並判他應賠償人夫20萬元較為適當。

▲阿哲被指控在小花結婚前一天，向小花告白示愛。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小花目前婚姻關係存續中，但阿哲明知小花和他的關係，仍在他和小花結婚的前一天向小花告白，之後兩人持續傳送親密訊息、同居，甚至發生性行為，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償50萬元。

阿哲則辯稱，人夫提出的對話紀錄內容只是他和小花之間的友情互動，並非親密對話，更無法證明兩人曾發生肢體親密接觸等踰矩行為，人夫沒有照片或錄影等其他證據，僅憑對話紀錄就主張他侵害配偶權，顯然不合理。

不過，法官表示，經檢視對話紀錄內容，小花結婚之後曾傳LINE訊息給阿哲，包含「能見到你心裡都是快樂的」、「我禮拜六是不是不能睡你家」等等，可見小花會不定時前往阿哲的住處過夜，兩人之間言語親密，宛如戀人。

證人A也到庭具結證稱，小花結婚之後，曾向她透露與阿哲交往的事情，甚至說出「不愛丈夫，最愛的還是阿哲」等話。證人B表示，小花和阿哲應該算是半同居，因為兩人見面就會發生性行為，所以她曾經出言調侃過小花。

法官表示，經當庭檢視證人A的手機，確認小花與A的對話紀錄是發生在去年3月間，也就是小花結婚之後；綜合現有證據，足見小花和阿哲之間已經有超越友誼的不正常往來，的確侵害到人夫的配偶關係身分法益且情節重大，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。