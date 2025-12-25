　
社會 社會焦點 保障人權

夫分居「名下多2人」　妻揪出10年婚外情傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）在分居期間與女子小美（化名）發生婚外情，甚至認領、扶養與小美所生的2名孩子，讓她無法接受，憤而決定向小美提告求償100萬元。雖然小美自認沒有做出侵害人妻配偶權的行為，但並未獲得法官採信，日前仍被判處應賠償人妻30萬元較為適當。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲人妻發現阿強在離婚之前，就與小美發展出不正當男女關係，而且交往時間長達10年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫婚後因個性不合協議分居，分居期間仍會一起出遊，互動和一般夫妻相同，直到2024年丈夫提出離婚，她才知道小美的存在，而且2人的婚外情已經發展長達10年，丈夫還認領、扶養與小美所生的2名孩子，她自認配偶權受到侵害，因而決定向小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，人妻和阿強只是為了生育才會結婚，並無感情基礎，婚後口角紛爭不斷，並從協議分居開始，就互不干涉對方的私生活領域，人妻和阿強只是名義上的配偶，全無夫妻之實，應當算不上侵害配偶權；退一步而言，縱使構成侵害配偶權，程度應該也很輕微。

不過，法官認為，縱使夫妻感情出現破綻，在婚姻關係存續期間，配偶雙方仍負有修補維繫婚姻共同生活圓滿安全及幸福並恪守婚姻忠誠的義務，小美卻在明知阿強尚未離婚的狀況下，與對方發生性行為，此舉顯然已經對人妻的權益造成侵害，最終仍判小美應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

夫分居「名下多2人」　妻揪出10年婚外情傻眼

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

竹科一名劉姓女子與林姓人夫發展婚外情，兩人多次在車上、住家及旅館激戰，直到正宮發現兩人鹹濕對話，還驚見小三自稱練過「極致舌功」讓人夫欲罷不能，才憤而提告。為此，劉女還研讀判決書，把自己偽裝成遭欺騙感情的受害者，並指導人夫如何應對官司，讓法官認定「毫無悔意」，近日判賠60萬元。

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

婚後1HR抓到尪外遇　她忍13次才離婚

「眼目、肉體都犯淫亂」　懺悔信成鐵證判賠60萬

突收「夫摟女鄰居合照」　妻告討30萬

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

