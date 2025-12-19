　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「眼目、肉體都犯淫亂」人妻外遇與小王4度嘿咻　判賠60萬

▲雲林地方法院。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林地方法院審理婚外情侵權案，認定被告行為已逾越社會容忍界線。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「我不只眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂。」雲林一名人夫阿祥（化名）在整理家中物品時，意外翻出妻子小珍（化名）親筆寫下的懺悔信，信中坦承婚內出軌，甚至提到對方開出「離婚就給土地、金錢不是問題」的條件，字字句句，成了法院認定婚外情的重要關鍵。

判決指出，阿祥與小珍於2006年結婚，育有兩名未成年子女，從2023年12月開始，小珍開始頻繁晚歸、神情異常，原告起疑後，在家中發現妻子寫給小王的情書及合照。經攤牌後，妻子坦承外遇，並表明無意回歸家庭。

其中一封寫給「阿公」的信件內容更直白寫道：「我不止眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂……對方是建設公司老闆，非常的有錢，說只要我離婚，土地馬上過我名下，錢更是不用說了。」信中還形容這段關係如同「耶穌面對萬國與榮華的試探」。

雖然小珍最終在親友勸阻下回頭了，但阿祥認為，妻子2023年底突然失聯，迫使他通報失蹤，事後才得知妻子早已與第三者同居。妻子離家後，長期封鎖原告LINE，只在自己想聯繫時短暫解封，甚至於113年3月10日傳訊息坦承，婚姻存續期間與小王發生過4次性行為。

雙方離婚後，阿祥認為精神創傷難以抹滅，另行提起侵權求償，並提出就醫證明，指自己因妻子拋家棄子、婚外情打擊，須接受身心科治療。庭上，妻子否認外遇，反控原告長期言語霸凌、精神虐待，導致她罹患重度憂鬱症；小王則辯稱只是朋友關心，並無不正當關係。

不過，法院不採信辯詞。法官認為，從情書、通訊內容與當事人自白可知，兩被告明知妻子為有配偶之人，仍發展不正當關係並發生性行為，已嚴重破壞夫妻共同生活，違反社會善良風俗，構成共同侵權，考量雙方身分、經濟能力、侵害情節及原告精神痛苦程度，判決妻子與小王須連帶賠償精神慰撫金新台幣60萬元。

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦
快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店
快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危　台大醫院：仍在搶救中
快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝
快訊／北車嚴重攻擊事件！蔣萬安：從重從速依法究責
快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙
快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌
快訊／鴻海正式收購納智捷！
快訊／北車煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光
快訊／捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷
快訊／北車爆隨機攻擊1人受傷　濃煙瀰漫緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝

高虹安無罪「立法院關鍵公文」遭質疑　高院：請循法律程序救濟

中壢銀樓白晝被搶「抓了就跑」劫走11萬金飾　搶匪2分鐘落網

快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙　乘客驚逃1人傷

快訊／北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

「眼目、肉體都犯淫亂」人妻外遇與小王4度嘿咻　判賠60萬

快訊／北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

黃明志尿檢「神奇陽轉陰」　高大成喊離譜：採驗陰毛腿毛比較準

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝

高虹安無罪「立法院關鍵公文」遭質疑　高院：請循法律程序救濟

中壢銀樓白晝被搶「抓了就跑」劫走11萬金飾　搶匪2分鐘落網

快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙　乘客驚逃1人傷

快訊／北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

「眼目、肉體都犯淫亂」人妻外遇與小王4度嘿咻　判賠60萬

快訊／北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

黃明志尿檢「神奇陽轉陰」　高大成喊離譜：採驗陰毛腿毛比較準

北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝

【偶不想穿...】柴柴穿上雨衣後　獨自縮牆角滿臉奧嘟嘟超可憐XD

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

賓士醉男沒一句道歉　母悲嘆：來了也是想減刑

更多熱門

相關新聞

突收「夫摟女鄰居合照」　妻告討30萬

突收「夫摟女鄰居合照」　妻告討30萬

南部一名人妻控訴，今年1月間她突然收到臉書私訊，才知道丈夫阿強（化名）和鄰居小美（化名）發生婚外情，丈夫甚至會在半夜1、2點跑去找小美，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償30萬元。法官日前審理之後，判處小美應賠償人妻8萬元較為適當。

金溥聰甩藍白破局戰犯　告蔡正元陳文茜求償600萬吞敗

金溥聰甩藍白破局戰犯　告蔡正元陳文茜求償600萬吞敗

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

結婚前一天告白新娘　他要賠人夫20萬

結婚前一天告白新娘　他要賠人夫20萬

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

關鍵字：

婚外情法院判決精神慰撫離婚條件雲林

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面