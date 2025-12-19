「眼目、肉體都犯淫亂」人妻外遇與小王4度嘿咻　判賠60萬

▲雲林地方法院審理婚外情侵權案，認定被告行為已逾越社會容忍界線。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「我不只眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂。」雲林一名人夫阿祥（化名）在整理家中物品時，意外翻出妻子小珍（化名）親筆寫下的懺悔信，信中坦承婚內出軌，甚至提到對方開出「離婚就給土地、金錢不是問題」的條件，字字句句，成了法院認定婚外情的重要關鍵。

判決指出，阿祥與小珍於2006年結婚，育有兩名未成年子女，從2023年12月開始，小珍開始頻繁晚歸、神情異常，原告起疑後，在家中發現妻子寫給小王的情書及合照。經攤牌後，妻子坦承外遇，並表明無意回歸家庭。

其中一封寫給「阿公」的信件內容更直白寫道：「我不止眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂……對方是建設公司老闆，非常的有錢，說只要我離婚，土地馬上過我名下，錢更是不用說了。」信中還形容這段關係如同「耶穌面對萬國與榮華的試探」。

雖然小珍最終在親友勸阻下回頭了，但阿祥認為，妻子2023年底突然失聯，迫使他通報失蹤，事後才得知妻子早已與第三者同居。妻子離家後，長期封鎖原告LINE，只在自己想聯繫時短暫解封，甚至於113年3月10日傳訊息坦承，婚姻存續期間與小王發生過4次性行為。

雙方離婚後，阿祥認為精神創傷難以抹滅，另行提起侵權求償，並提出就醫證明，指自己因妻子拋家棄子、婚外情打擊，須接受身心科治療。庭上，妻子否認外遇，反控原告長期言語霸凌、精神虐待，導致她罹患重度憂鬱症；小王則辯稱只是朋友關心，並無不正當關係。

不過，法院不採信辯詞。法官認為，從情書、通訊內容與當事人自白可知，兩被告明知妻子為有配偶之人，仍發展不正當關係並發生性行為，已嚴重破壞夫妻共同生活，違反社會善良風俗，構成共同侵權，考量雙方身分、經濟能力、侵害情節及原告精神痛苦程度，判決妻子與小王須連帶賠償精神慰撫金新台幣60萬元。