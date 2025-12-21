張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

記者閔文昱／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。事發畫面在網路上瘋傳，不少網友質疑，「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」對此，時代力量黨主席王婉諭直言，在那一刻人其實是無法即時反應的，因為從小到大的生命經驗告訴我們，台灣社會是安全的，大家習慣相信這片土地與身邊的陌生人，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

▲張文亮刀走向人群時，還無人逃命。（圖／記者陳以昇攝）

黑暗之中，仍有人性的光

王婉諭20日晚間在臉書發文表示，儘管事件令人悲痛，她仍努力在滿滿的負面訊息中尋找讓人相信人性的片刻。她提到，北車星巴克店員在煙霧彈被點燃的瞬間拉下鐵門，保護店內顧客；誠品梯間的服飾店員即使害怕得發抖，仍伸手將逃命的人拉進倉庫；還有目睹事發經過的日本記者，在看到機車騎士倒下後，毫不猶豫上前用雙手按住傷口止血，「這些溫柔的行動，都是真實存在的。」

然而，她也直言，光的背後仍是巨大的悲傷。被日本記者搶救的機車騎士，最終仍宣告不治，只是路過現場卻無辜喪命；而57歲余姓男子在北車獨自對抗兇手、試圖阻止對方拿出汽油彈，意外引燃行李箱火勢，阻止更大傷亡，卻也因此犧牲生命，讓人不捨。

▲張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

「為何路人沒反應？」她：這是台灣的幸運，也是脆弱

針對事後網路上出現「為何路人沒有反應」、「為何沒有車輛衝撞兇手」等質疑，王婉諭直言，「相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。」她解釋，從小到大的生命經驗告訴我們台灣社會很安全，人們習慣相信土地與陌生人，當危險突然出現時，只會愣住，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」加上直面鮮血與極端暴力，身體本能僵住，其實是很真實的反應。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

不要讓陰謀論撕裂社會

王婉諭指出，事件後網路充斥各式陰謀論，包括共犯說、國籍疑雲、集團操控，甚至恐攻指控，但警方已證實兇手為「孤狼」，屬單獨、預謀的隨機傷人，呼籲社會不要再散播未經證實的恐懼，「台灣社會已經足夠受傷，承受不起更多對立、分化與猜忌。」

對於「為什麼會發生這樣的事」，王婉諭坦言，這可能是一輩子都沒有答案的問題，但社會仍必須努力理解。她轉述受害者家屬向行政院長卓榮泰提出的呼籲，希望政府找出家庭、社會與教育層面的原因，「這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。」政府應著手建構兇手的生命歷程，讓社會理解是什麼樣的過往，導致如此悲劇。

▲行政院長卓榮泰赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

不要讓恐懼得逞

至於社會能做什麼，王婉諭給出看似簡單卻重要的答案：好好吃飯、好好生活、好好睡覺，盡可能不要改變日常。她認為，兇手可能想成為焦點、製造恐慌，「越是如此，我們越不能讓恐懼得逞，也不能讓下一個心懷扭曲的人，看見可以模仿的空間。」

她也重申，自己曾鼓勵大家當「多管閒事」的人，但前提一定是保護好自己，「如果你看到有人拿著刀對著你來，跑就對了。」先確保自身安全，才能在關鍵時刻成為拉下鐵門、協助急救、伸出援手的人。

最後，王婉諭也呼籲媒體與社群使用者，不要過度播放案發畫面、放大恐慌情緒，避免讓情緒帶著社會走。她強調，恐慌不僅可能正中兇手下懷，也可能成為模仿犯的溫床，「恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們。」她仍相信台灣社會的溫暖與互助，能在不安時刻彼此守望，走過難關。