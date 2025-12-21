張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷慘案前「為何路人沒反應？」王婉諭：這是台灣的幸運也是脆弱

記者閔文昱／綜合報導 

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。事發畫面在網路上瘋傳，不少網友質疑，「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」對此，時代力量黨主席王婉諭直言，在那一刻人其實是無法即時反應的，因為從小到大的生命經驗告訴我們，台灣社會是安全的，大家習慣相信這片土地與身邊的陌生人，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文亮刀走向人群時，還無人逃命。（圖／記者陳以昇攝）

黑暗之中，仍有人性的光

王婉諭20日晚間在臉書發文表示，儘管事件令人悲痛，她仍努力在滿滿的負面訊息中尋找讓人相信人性的片刻。她提到，北車星巴克店員在煙霧彈被點燃的瞬間拉下鐵門，保護店內顧客；誠品梯間的服飾店員即使害怕得發抖，仍伸手將逃命的人拉進倉庫；還有目睹事發經過的日本記者，在看到機車騎士倒下後，毫不猶豫上前用雙手按住傷口止血，「這些溫柔的行動，都是真實存在的。」

然而，她也直言，光的背後仍是巨大的悲傷。被日本記者搶救的機車騎士，最終仍宣告不治，只是路過現場卻無辜喪命；而57歲余姓男子在北車獨自對抗兇手、試圖阻止對方拿出汽油彈，意外引燃行李箱火勢，阻止更大傷亡，卻也因此犧牲生命，讓人不捨。

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

▲張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

「為何路人沒反應？」她：這是台灣的幸運，也是脆弱

針對事後網路上出現「為何路人沒有反應」、「為何沒有車輛衝撞兇手」等質疑，王婉諭直言，「相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。」她解釋，從小到大的生命經驗告訴我們台灣社會很安全，人們習慣相信土地與陌生人，當危險突然出現時，只會愣住，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」加上直面鮮血與極端暴力，身體本能僵住，其實是很真實的反應。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

不要讓陰謀論撕裂社會

王婉諭指出，事件後網路充斥各式陰謀論，包括共犯說、國籍疑雲、集團操控，甚至恐攻指控，但警方已證實兇手為「孤狼」，屬單獨、預謀的隨機傷人，呼籲社會不要再散播未經證實的恐懼，「台灣社會已經足夠受傷，承受不起更多對立、分化與猜忌。」

對於「為什麼會發生這樣的事」，王婉諭坦言，這可能是一輩子都沒有答案的問題，但社會仍必須努力理解。她轉述受害者家屬向行政院長卓榮泰提出的呼籲，希望政府找出家庭、社會與教育層面的原因，「這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。」政府應著手建構兇手的生命歷程，讓社會理解是什麼樣的過往，導致如此悲劇。

▲▼行政院長卓榮泰赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長卓榮泰赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

不要讓恐懼得逞

至於社會能做什麼，王婉諭給出看似簡單卻重要的答案：好好吃飯、好好生活、好好睡覺，盡可能不要改變日常。她認為，兇手可能想成為焦點、製造恐慌，「越是如此，我們越不能讓恐懼得逞，也不能讓下一個心懷扭曲的人，看見可以模仿的空間。」

她也重申，自己曾鼓勵大家當「多管閒事」的人，但前提一定是保護好自己，「如果你看到有人拿著刀對著你來，跑就對了。」先確保自身安全，才能在關鍵時刻成為拉下鐵門、協助急救、伸出援手的人。

最後，王婉諭也呼籲媒體與社群使用者，不要過度播放案發畫面、放大恐慌情緒，避免讓情緒帶著社會走。她強調，恐慌不僅可能正中兇手下懷，也可能成為模仿犯的溫床，「恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們。」她仍相信台灣社會的溫暖與互助，能在不安時刻彼此守望，走過難關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文上樓後 警方後續追到頂樓

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

【相驗結果曝】下班逛街遭張文奪命！　37歲男「右腹刀傷、肝臟破裂」

社會熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

學者分析張文：證明自己能幹大事

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

更多熱門

相關新聞

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

針對兇嫌張文在台北捷運隨機傷人事件，時代力量黨主席王婉諭表示，事件帶來大量負面情緒，讓許多人難以承受，也使社會集體陷入低潮，但在案發的過程中，也能看見人性的光芒。她呼籲民眾優先照顧自身情緒，必要時暫離社群、好好休息，並強調「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」，提醒社會在安全感之中，也必須正視突如其來的風險與衝擊。

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

張文暴行釀3死！蔣萬安叮囑警方一事　要讓市民安心

張文暴行釀3死！蔣萬安叮囑警方一事　要讓市民安心

張文案3死者皆一刀斃命！2人觀察中

張文案3死者皆一刀斃命！2人觀察中

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

關鍵字：

台北捷運隨機攻擊王婉諭社會安全人性光輝

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

Google將永久停用暗網報告

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面