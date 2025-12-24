　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

余家昶母盼大眾別苛責張文父母　她動容：艱難卻無比偉大的決定

▲▼余媽媽忍痛請大家不要苛責張文父母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲余媽媽忍痛請大家不要苛責張文父母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北車站、中山商圈隨機殺人案震驚全台，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，遭余家昶挺身制止，導致張文攜帶的汽油彈大部分當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，然而余家昶也遭張文刺死，80歲余母雖為兒子遇害感到悲慟，仍懇請大眾不要指責張文父母。態度讓社會大眾動容，時代力量黨主席王婉諭表示，這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。對於這份善良與大度，只想請求社會多給他們一點溫柔，給他們一點時間，去找尋屬於他們的平靜。

受害者余家昶的母親在兇手父母道歉前就說：「希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子」。余母表示，她不知道張文的動機是什麼，台灣人也都不認識他，現在張文也往生了，但願社會大眾給張文父母有個安慰，「事情是他們的兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係」，同時雙手合十祝福張文父母身體健康。

「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」王婉諭坦言，自己沒有看完《我們與惡的距離》，因為只要一打開，「我的眼淚就會掉下來，實在撐不下去。但劇裡的這句話，像是烙印一樣，在我心裡記了很久」。

王婉諭表示，下午看到新聞畫面裡，北捷中山事件兇手的父母在媒體鏡頭前下跪道歉。那兩個蒼老、顫抖的身影，在她腦海中徘徊了一整晚。身為受害者家屬，自己也許一輩子都無法同理加害者，「但身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沈重。如果，那是我的孩子呢？我們耗費大半輩子的心血，把一個小小的生命拉拔長大，無非是希望他平安、善良、快樂。誰也不願意見證他們鑄下大錯，更不願意看見他走入深淵，成為傷害社會的利刃」。

王婉諭指出，理智上都知道，成年的孩子要為自己的行為負起完全的責任。但感性上，如果是他的父母，面對孩子犯下的滔天大錯，那種「我養出了殺人犯」的罪惡感，絕對會將自己淹沒，「所以我理解為什麼他們會覺得有必要出來道歉。那是為人父母最本能、最心碎的選擇，但或許也是現在唯一能做的承擔。然而，這真的能解決問題嗎？

王婉諭表示，這兩天，自己懇切地拜託大家，不要去肉搜、去逼問加害者的家屬。這不是因為要淡化事件，更不是覺得家庭背景不重要。而是因為，在這些憤怒之後，更需要的是真相，以及一個更完整的理解。一個人的崩壞，絕非一朝一夕。所以生命史的爬梳是痛苦但必要的工程，更是一種專業。

王婉諭提到，在走向毀滅之前，或許有很多個時刻，故事有機會變得不一樣。是在家庭？在學校？在職場？還是軍隊中？他是怎麼一步步走向今天的？目前一無所知。這才是司法、行政機關應該要找出的答案。更是預防下一次悲劇，社會真正需要的解藥。
＿
王婉諭表示，這幾天，有人問她：經歷過這麼多，如果只能留下一段話給這個社會，妳會說什麼？自己的答案很簡單，也是用生命換來的體悟：請珍惜每一天。請把握每個當下，把時間留給你的父母、你的孩子、你愛的人。不要吝嗇你的擁抱，記得向他們道歉、道謝、道愛。因為你永遠不知道，明天和意外，哪一個會先到。生而為人，很幸福卻也很不容易，別留下遺憾吧。

