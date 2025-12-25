宏都拉斯總統當選人曾承諾與台灣復交　外交部：開放務實看待

▲ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）總統大選勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，針對台宏兩國有無可能進一步復交，有涉外高層今（25日）表示，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將「可以期待」。對此，外交部發言人蕭光偉指出，外交部表達尊重宏國人民所選出新任國家領導人。對於媒體其他關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。阿斯夫拉選前曾說，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，並承諾若當選，將推動恢復與台灣的外交關係。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對此表示歡迎，指出美方期待與阿斯夫拉即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，遏止非法移民進入美國，並強化兩國經濟聯繫。不過執政黨自由重建黨（Libre）成員、宏國會議長芮登杜（Luis Redondo）公開否認結果，堅稱選舉舞弊，不承認合法性。

針對台宏兩國有無可能進一步復交，據《自由時報》，涉外高層說，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將「可以期待」。

對此，外交部發言人蕭光偉今（25日）向《ETtoday新聞雲》表示，外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

對於媒體其他關切事項，蕭光偉指出，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

民進黨立委、立法院國防及外交委員會成員陳冠廷則說，宏都拉斯大選結果顯示，當地社會仍有相當力量支持與台灣恢復關係，這對台灣而言是正面的訊號，也值得肯定。未來若新政府上任後，願意在互信、互利的基礎上，重新檢視與台灣的關係，台灣當然抱持開放與歡迎的態度。

至於外界關心的合作條件，陳冠廷認為，各國都希望有軟實力的投射，也期盼發展出對雙方人民都有實質助益、且長期可持續的合作模式。只要合作是透明、合理、符合台灣整體外交及經貿利益，就值得努力推動。