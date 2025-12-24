　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挖寶代替血拼！社群掀「二手聖誕」熱潮　網推：誠意滿分又不傷荷包

▲▼聖誕,禮物,二手,挖寶,省錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲社群平台掀起「Thriftmas」熱潮，鼓勵民眾透過挖寶取代盲目消費，在守護錢包的同時，也為舊物找回第二次生命，實踐永續節慶生活。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每當盤點年底佳節的送禮清單時，看著長長的姓名，彷彿能聽到錢包在背後默默哭泣。12月往往是整年開銷最大的時刻，尤其準備禮物更常讓人預算超支、存款大失血。為了應對這種壓力，國外網站《Bustle》分享在TikTok上的創作者們紛紛推廣「二手聖誕（Thriftmas）」概念，提醒消費者別忘了走進二手店或跳蚤市場挖寶；在滿坑滿額的電商廣告與折扣促銷中，這不失為一個省錢、環保且更有溫度的送禮新選擇。

「二手聖誕」的魅力：省錢、環保、樂趣多

TikTok創作者@beanannika在一支爆紅影片中表示，她今年有99%的聖誕禮物都是二手的。她的2025年採買清單包含數十件禮物，總花費僅135.50美元（約新台幣4,400元），內容物涵蓋筆記本、桌遊，甚至還有一款全新的Owala水壺。她估算，若這些東西全都買新品，總價可能高達675美元。

雖然各地二手店的價位不同，但從清單中挑選部分項目嘗試「二手化」確實能省下不少錢。她補充表示：「為聖誕節去二手店挖寶真的很有趣！你能用超划算的價格買到好東西，既省錢又能愛地球。」

今年第一次嘗試二手聖誕的創作者@kaittyyk也分享，以往為了送禮常感覺壓力大到快生病，因為不想為了面子刷爆信用卡。她在二手店為家人挑選了漂亮的提袋和舒適的帽T，確保家人依然有拆禮物的驚喜感，同時也不必背負卡債。

▲▼聖誕,禮物,二手,挖寶,省錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

另一位曾舉辦過「二手聖誕派對」的創作者@asiamarquis則記錄了家人開心地拆開二手禮物的模樣，顯然沒人在意禮物是否為全新品。她在字幕中寫道：「我喜歡送二手禮物的點子，這不僅能控制預算，更代表你在挑選時必須更用心、更有目標。」

告別過度消費　讓送禮回歸本質

「二手聖誕」不只是省錢手段，更是對抗過度消費與浪費的一種態度。與其購買流水線生產的新品，不如在貨架上翻找那些仍具生命力的物件，這能有效緩解年底常有的消費焦慮。如果你擅長手作或縫紉，還能將挖到的舊物重新改造（Upcycle），賦予禮物獨一無二的靈魂。

此外，也有人選擇改變形式。像是創作者@theadventureaddicts近年改送「體驗型禮物」，例如在地咖啡店的儲值卡、陶藝課或電影票。這類禮物不但免去物流等候，往往也能創造更深刻的回憶。

▲▼聖誕,禮物,二手,挖寶,省錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了送禮，居家佈置也能走二手風。創作者@iamimari3008為了讓家裡更有過節氣氛，在二手店找到許多雪人主題的裝飾品，像是鹽罐、椒鹽罐、裝飾畫與花圈，花小錢就讓家裡煥然一新。

二手聖誕送禮指南：給「寶藏獵人」的實戰建議

創作者@fromabolivian分享，只要掌握對方的大致興趣，圍繞主題去挑選一件獨特物件，就能組成非常有質感的禮物。以下是她的推薦清單：

驚喜百寶籃：挑選質感好的編織籃，裝入各式各樣的古董小玩意，最適合送給喜歡收藏雜貨的朋友。

獨特調酒杯：在器皿區常能發現造型獨特的玻璃杯，搭配一瓶紅酒或威士忌，就是送給派對達人的完美禮物。

經典書籍：二手店常有許多童書或經典文學，挑選幾本送給姪子姪女，更有傳承感。

▲▼聖誕,禮物,二手,挖寶,省錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

個性花瓶：為愛花人士挑選一個造型奇特的花瓶，放進乾燥花或鮮花，品味十足。

古董食譜：送給愛下廚的朋友。若能在書頁間夾入幾張你私藏的拿手菜食譜，誠意感滿分。

復古飾品：別錯過飾品架上的耳環與項鍊，常能找到市面上買不到的獨特設計。

藝術相框：找個漂亮的舊相框，放進你的畫作、押花或拼貼畫。

▲▼聖誕,禮物,二手,挖寶,省錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

記憶收藏盒：挑選一個木盒或藤籃，放入照片、票根等充滿紀念價值的物件。

香氛煮罐組：找個精美的玻璃罐，放入乾橘片、迷迭香與丁香。收到的人只要加熱熬煮，全家都會充滿療癒的節慶香氣。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

