地方 地方焦點

聖誕不只聽鈴聲！台南校園推節慶特色午餐　營養師把祝福端上桌

記者林東良／台南報導

聖誕鐘聲響起，校園裡不只多了叮叮噹的節慶旋律，餐廳裡也悄悄飄出幸福香氣。台南市各級學校營養師結合節慶元素與營養設計，將原本熟悉的營養午餐換上「聖誕新衣」，推出別具巧思的節慶特色午餐，讓師生在校園中也能感受溫馨又健康的聖誕時光。

台南市長黃偉哲表示，聖誕節向來是闔家享用大餐的重要時刻，但傳統聖誕料理多以雞肉、牛肉等高熱量肉類為主，再搭配蛋糕、甜點，容易在節後出現「身材告急」的困擾。學校午餐肩負營養教育角色，今年以「聖誕老公公送禮物」為發想，透過多元食材與均衡設計，讓孩子在歡度節慶的同時，也學會健康飲食的選擇。

教育局長鄭新輝指出，一份營養午餐不只是填飽肚子，更是孩子攝取身體所需營養的重要來源，也可能成為記憶中溫暖的節慶片段。台南市將「食育」納入第六育，並推動「餐前5分鐘」營養教育，讓健康觀念自然融入日常生活。此次聖誕節特餐，由學校營養師與廚師攜手合作，巧妙運用紅、黃、綠三色設計菜單，象徵溫暖、希望與力量，引導孩子在輕鬆氛圍中認識均衡飲食的重要性。

在餐點設計上，各校也各自發揮巧思。白河國小以番茄、洋蔥、九層塔等多種蔬果製成墨西哥莎莎醬，搭配南瓜胡蘿蔔湯，口感清爽、富含膳食纖維，有助腸道健康；永華國小推出義大利肉醬麵、烤雞、蘑菇青花椰菜與濃湯等經典聖誕料理，從主菜到配菜層次分明，溫暖孩子味蕾；善化大同國小則在義大利麵、濃湯與漢堡之外，貼心準備枴杖餅乾，讓學童彷彿置身國外聖誕市集，增添節慶儀式感。

教育局表示，在充滿祝福的佳節裡，學校化身為最貼心的「聖誕老公公」，用一份健康又美味的午餐，為學童送上溫暖與驚喜。未來也將持續結合健康飲食與節慶文化，推動多元且富有意涵的校園午餐教育，讓幸福與健康從餐桌開始，在校園中延續。

