真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

▲林俊憲、陳亭妃。（合成圖／記者徐文彬、林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

迎戰2026，民進黨將於12月底至1月初陸續舉行台南、高雄、嘉義縣的縣市長初選政見發表會。其中，立委林俊憲、陳亭妃的台南市長政見發表會將於本週六（27日）晚間8時於三立電視台登場，採「申論、提問、結論」形式舉行。林俊憲陣營指出，真金不怕火煉，為呈現最好的內容給市民朋友，有一直進行沙盤演練；陳亭妃說，會在27日前公布完所有政策，並於政見發表會中論述精簡版內容，提問環節則未特別準備，因為她是準備好當市長的人。

民進黨今年12月27日將舉行台南市長政見發表會，高雄市長政見發表會於明年1月3日登場，至於嘉義縣長政見發表會則落在明年1月4日。其中，台南、高雄採「申論、提問、結論」形式舉行，提問環節邀請學者專家或媒體人，向參選人提問，由參選人依序回答，並未採取辯論形式。嘉義縣則是「申論、結論」形式舉行。最後於明年1月12日至17日進行3縣市初選民調，並於1月21日中執會公布提名人選。

台南市長政見發表會於12月27日晚間8時在三立電視登場，雙方已於24日上午至現場進行場勘。針對準備情況，林俊憲陣營向《ETtoday新聞雲》表示，將針對五大福利政見持續闡述，描繪對台南的未來；也有一直在進行沙盤推演，包括政策如何落實以及蒐集各類提問、提問演練等，盼呈現給台南市民最完整的準備。另外，不希望只有單方政見輸出，所以事前才強烈要求納入提問環節，並針對提問環節多有著墨，「真金不怕火煉」。

陳亭妃則說，會在25日公布《鄉親篇》影片，並於26日發表最後一波政策，「我要在27號以前，把我的政策全部都讓大家知道」，而27日的政見發表會則論述政策精簡版，會盡力將她對大台南的期待與未來做清楚論述，讓大家感受到對台南的光榮與驕傲，陳亭妃已經準備好了，若有不清楚處，「請看我的臉書直播，你會更清楚」。

至於提問部分如何準備？陳亭妃說，「沒有，提問就是尊重提問人，這我們無法準備起」，也不會預測可能被問的題目，「我準備好要當市長的人」，市長都要備詢，「你不可能事先去跟人家說，『請問你要問什麼？』」，相信沒有人比陳亭妃更了解台南，她會把所有她知道的講給所有全國民眾、台南鄉親聽。

【政見發表會流程】

申論環節：

20：00 主持人開場（2分鐘）

20：02 陳亭妃申論（10分鐘）

20：12 林俊憲申論（10分鐘）

20：22 主持人串場（30秒）進廣告（5分鐘）

提問環節：

20：28 大片頭（10秒）+主持人介紹提問人、說明規則（1分鐘）

20：29 提問一（1分鐘）

20：30 林俊憲回答提問一（4分鐘）

20：34 陳亭妃回答提問一（4分鐘）

20：38 提問二（1分鐘）

20：39 陳亭妃回答提問二（4分鐘）

20：43 林俊憲回答提問二（4分鐘）

20：47 主持人串場（30秒）進廣告（5分鐘）

20：53 大片頭（10秒）+主持人說明提問規則（30秒）

20：54 提問三（1分鐘）

20：55 林俊憲回答提問三（4分鐘）

20：59 陳亭妃回答提問三（4分鐘）

結論環節：

21：03 主持人說明結論規則（1分鐘）

21：04 林俊憲結論（10分鐘）

21：14 陳亭妃結論（10分鐘）

21：24 主持人結語+參選人拍照（1分鐘）

21：25 節後廣告（5分鐘）