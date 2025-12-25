　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部較大雨勢，北部高山也有降雪機會。今晚至明天清晨低溫下探12度，周六逐漸回溫，下周跨年夜受另一波東北季風影響，北部及東半部又轉濕涼。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今、明天冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，周六冷氣團減弱，氣溫逐步回升。下周二又有東北季風影響，北部氣溫又會略降。

賴欣國指出，目前台灣附近雲量偏多，北部雲層較厚，有降雨情形，中南部則是雲量偏多偶有透光。今天受東北風及華南水氣影響，桃園以北、基隆北海岸、大台北及宜蘭有降雨情形，東半部有對流雲系移入，花東沿海也有降雨情形。

溫度方面，他表示，今天白天起，北部明顯降溫，中部及花蓮約18至21度，南部22至24度。 入夜起，中南部及花東也有明顯降幅，今晚到明晨是最冷的時候，中部以北及宜蘭12至14度，南部及花東14至16度。

賴欣國指出，明天持續受冷氣團影響，北台灣整天溫度偏低，都在15至16度，中南部及花東18至22度。周六冷氣團減弱，溫度緩慢回升，中南部要留意日夜溫差大。下周二又有東北季風南下，北部溫度略降，中南部及東半部變化不大。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

降雨方面，賴欣國表示，今、明天北部、東半部地區及中南部山區有零星及局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部較大雨勢，中部以北及宜花3000公尺高山、北部及宜蘭2000公尺高山有降雪及局部結冰機率。

他指出，周六冷氣團減弱，水氣減少，僅桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有零星降雨，中部以北及東半部3000公尺以上高山仍有零星降雪。下周一水氣更少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、宜花及台東有零星降雨。周二到元旦受東北季風影響，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及恆春又有降雨。

賴欣國也說，跨年當天受東北季風影響，桃園以北及東半部有降雨情形，雲量也偏多；台北地區環境偏東風，建議民眾欣賞煙火要在台北101東側。

另外，他表示，今、明天冷空氣影響，西半部、恆春及各離島風力都偏大；周六前北海岸及東半部有長浪，提醒民眾留意。

12/23 全台詐欺最新數據

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

氣象專家林得恩表示，今年最後一波「大陸冷氣團」南下，台灣各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低，加上環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區要留意局部較大雨勢。

