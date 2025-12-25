　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

▲葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，23日高等法院做出二審判決，涉案的郭姓乾哥與林姓乾妹，改判為12年與11年徒刑。對此，國民黨立委葉元之今（25日）表示，為保護多數學生「生命安全」及「受教權」，自己已提出「安心上學」專法，針對攜帶危險器械、長期嚴重霸凌且輔導無效的學生，經評估應轉換學習環境者，強制進入「轉介教育學校」受教育。他強調，「安心上學」專法是補足校園安全網的關鍵拼圖，不能再讓「校園小霸王」成為沒人敢管的死角。

葉元之表示，今天是新北國三生割頸案發生兩週年，為保護多數學生的「生命安全」及「受教權」，自己已提出「安心上學」專法，正式名稱為《國民轉介教育條例》，已連署完成。

葉元之表示，自己主張將可能危害師生生命安全、經評估必須轉換學習環境的「小霸王」，強制轉介到加強輔導資源的學校，讓原校師生得到喘息空間。

葉元之直言，這幾年學生毆打老師、傷害同學的事件層出不窮，老師逐漸喪失管教權，遇到問題學生根本無法管，也不敢管。有些校園小霸王，就算被記超過10支大過也不能退學，甚至還「以大過次數多為榮」，即便是「小霸王」願意轉學，也是造成另一個學校的問題。

葉元之說，「小霸王」們在原校不想讀書，也侵害其他同學的受教權，甚至造成其他師生及家長恐慌。現行機制下，即便學生有嚴重攻擊行為，學校仍須將其保留於原班級，造成受害師生必須與加害者共處一室的荒謬現象。

葉元之指出，自己提出的《國民轉介教育條例》明定，針對攜帶危險器械、長期嚴重霸凌或對師生施暴且輔導無效的學生，經專家會議評估應轉換學習環境者，應強制進入「轉介教育學校」受教育。

葉元之指出，「轉介教育學校」不是拋棄這些孩子，而是給他們更適合的教育環境」。在草案的規畫中，「轉介教育學校」由中央主管機關編列預算，在各縣市至少設立一所，不僅讓這些「小霸王」繼續接受正常教育，並配置心理師、社工師及生活輔導員等專業人力，加強輔導資源，用更多心力來照顧這些需要幫助的孩子。

葉元之認為，教育部可以跟民間團體合作，設立「轉介教育學校」，民間有許多對教育有崇高理念的團體，例如人本基金會，主張「沒有教不會的學生，只有不會教的老師」，既然如此，希望政府委託這些團體，辦學設立「轉介教育學校」，讓「小霸王」們得到更好的教育。

最後，葉元之強調，「安心上學」專法是補足校園安全網的關鍵拼圖，不能再讓「校園小霸王」成為沒人敢管的死角，教育部應正視第一線師生的恐懼，儘速推動立法，落實對多數學生受教權的保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

白營指控從未成立「少子女化辦公室」　行政院揭真相反擊

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

白營指控從未成立「少子女化辦公室」　行政院揭真相反擊

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

更多熱門

相關新聞

柯志恩「從勝利出發」　誓言明年入主高市府　

柯志恩「從勝利出發」　誓言明年入主高市府　

國民黨中常會昨（24）日正式提名立委柯志恩參選2026高雄市長，柯志恩今日開啟選戰模式，首站選在鳳山勝利路旁的工協市場，有攤商親切向她打招呼，還送上好彩頭，柯志恩誓言，明年的今天（行憲紀念日）宣誓就職。

藍白推「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

藍白推「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

關鍵字：

割頸葉元之乾哥國民黨安心上學霸凌問題學生教育部

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面