　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

2025年來到最後一個禮拜，民進黨立委王定宇今（25日）表示，2026年度總預算至今為止仍被藍白擋在程序委員會外，明年度國防部歲出預算案編列5614億元，總預算案至今未付委審查，受影響數為780億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。他警告，有的計畫可能只是延後、延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難。

王定宇表示，2025年已經來到最後一個禮拜了，到現在為止，2026年度預算還被藍白兩黨聯手擋在程序委員會外面，「連一毛錢都不讓你審查」。明年度國防部歲出預算案編列5614億元，總預算案至今未付委審查，受影響數為780億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。

王定宇指出，按照相關法律規定，如果立法院不審預算，只能延續2025年既有的預算執行，所有新興、新建計畫和預算都無法動支。其中，攸關國家安全的年度例行國防預算、新興計畫跟新增預算約780億無法動支，影響到國防預算裡面的約14%，「但是影響國家安全遠遠大過這14個百分比」。

王定宇說明，新興資本支出及新增計畫受影響部分如「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等；經常性經費及延續性計畫部分則影響「M-2000等七型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

王定宇提及，重要裝備採購影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等武器裝備付款及交運。另外，攸關國軍作戰能力的訓練計劃，不管是到美國受訓還是請具備作戰經驗、現代化作戰訓練能力的教官來台灣協訓等都無法進行，這些訓練攸關台灣能否建立與盟軍間聯合作戰的默契、能力等，讓盟軍跟台灣的國防能夠互相奧援，這都是影響國家安全非常重要的項目。

王定宇強調，國家安全是民主自由、經濟發展的基礎，國家安全沒有黨派族群色彩之分，阻擋國防預算的審查、妨礙國家安全，唯一稱心如意的是中共及中國解放軍。對台灣來講，如果連年度例行的國防預算都無法審查，不僅影響到國軍戰力，對國際也釋出「台灣沒有決心保護自己」的錯誤訊息，更會衝擊到後面國防特別預算、國防特別條例，以及重要的軍事投資、對外的軍事採購或對內國造武器系統取得等，有的可能只是延後、延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難，所以真的希望盡快審查年度預算，「這是立法委員的本分」。

王定宇認為，如果透過綁架預算審查、不審預算來逼迫行政單位接受藍白通過的違憲增加預算支出決議，行為本身就是違反憲法規定，也直接傷害國家利益、人民福祉。希望藍白能想清楚，民主國家人民最大；台灣人民也應張大眼睛看清楚，誰在違憲勒索、綁架預算、不審查預算，逼行政單位來聽立法院增加預算支出的違憲決議？誰在透過綁架預算審查，傷害國家安全、人民福祉？民主國家人民做主，人民應該把憤怒發出來，否則國家建設的延宕、國防安全的損害，受害的還是全體人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

白營指控從未成立「少子女化辦公室」　行政院揭真相反擊

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

白營指控從未成立「少子女化辦公室」　行政院揭真相反擊

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

【6.1強震】台東岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，藍白仍將該案列入本周議程。對此，民進黨今（24日）回應，傅崐萁、黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算，再過一週就要跨年了，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」。

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

財劃法衝擊！高雄總預算案未完成三讀

財劃法衝擊！高雄總預算案未完成三讀

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

立院延會至1/31無縫接軌下會期　協商15分鐘就破局最快明表決

關鍵字：

王定宇總預算國防

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面