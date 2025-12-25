藍白卡2026總預算！王定宇：國防新預算780億受阻　含台美協訓、F-16

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

2025年來到最後一個禮拜，民進黨立委王定宇今（25日）表示，2026年度總預算至今為止仍被藍白擋在程序委員會外，明年度國防部歲出預算案編列5614億元，總預算案至今未付委審查，受影響數為780億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。他警告，有的計畫可能只是延後、延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難。

王定宇表示，2025年已經來到最後一個禮拜了，到現在為止，2026年度預算還被藍白兩黨聯手擋在程序委員會外面，「連一毛錢都不讓你審查」。明年度國防部歲出預算案編列5614億元，總預算案至今未付委審查，受影響數為780億餘元，包含新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及第一預備金等三部分。

王定宇指出，按照相關法律規定，如果立法院不審預算，只能延續2025年既有的預算執行，所有新興、新建計畫和預算都無法動支。其中，攸關國家安全的年度例行國防預算、新興計畫跟新增預算約780億無法動支，影響到國防預算裡面的約14%，「但是影響國家安全遠遠大過這14個百分比」。

王定宇說明，新興資本支出及新增計畫受影響部分如「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等；經常性經費及延續性計畫部分則影響「M-2000等七型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

王定宇提及，重要裝備採購影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等武器裝備付款及交運。另外，攸關國軍作戰能力的訓練計劃，不管是到美國受訓還是請具備作戰經驗、現代化作戰訓練能力的教官來台灣協訓等都無法進行，這些訓練攸關台灣能否建立與盟軍間聯合作戰的默契、能力等，讓盟軍跟台灣的國防能夠互相奧援，這都是影響國家安全非常重要的項目。

王定宇強調，國家安全是民主自由、經濟發展的基礎，國家安全沒有黨派族群色彩之分，阻擋國防預算的審查、妨礙國家安全，唯一稱心如意的是中共及中國解放軍。對台灣來講，如果連年度例行的國防預算都無法審查，不僅影響到國軍戰力，對國際也釋出「台灣沒有決心保護自己」的錯誤訊息，更會衝擊到後面國防特別預算、國防特別條例，以及重要的軍事投資、對外的軍事採購或對內國造武器系統取得等，有的可能只是延後、延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難，所以真的希望盡快審查年度預算，「這是立法委員的本分」。

王定宇認為，如果透過綁架預算審查、不審預算來逼迫行政單位接受藍白通過的違憲增加預算支出決議，行為本身就是違反憲法規定，也直接傷害國家利益、人民福祉。希望藍白能想清楚，民主國家人民最大；台灣人民也應張大眼睛看清楚，誰在違憲勒索、綁架預算、不審查預算，逼行政單位來聽立法院增加預算支出的違憲決議？誰在透過綁架預算審查，傷害國家安全、人民福祉？民主國家人民做主，人民應該把憤怒發出來，否則國家建設的延宕、國防安全的損害，受害的還是全體人民。