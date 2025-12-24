彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，藍白仍將該案列入本周議程。對此，民進黨今（24日）回應，傅崐萁、黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算，再過一週就要跨年了，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」。

該彈劾案已確定列入本周五的議程；同時，在野黨也要求總統賴清德要以被彈劾人的身分到立法院接受詢答。總統府也回應，總統已經多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明。

民進黨表示，藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算，今天是12月24日，再過一週就要跨年了，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」，因為在野黨從九月到現在，始終以政治鬥爭做為藉口，把總預算案封殺在立法院程序委員會，不願意交付審查。

民進黨指出，如果明年1月1日總預算還是過不了，會發生什麼事？行政院主計總處的答案是：將有近3,000億元的新興、新增計畫，會全面卡關，無法推動，這些被迫停擺的計畫，牽動國家建設、社會福利、公共服務、行政運作等不同層面，時間只要一拖，影響就會一層一層擴大，權益受損的則會是所有人民。

對於彈劾門檻，民進黨說明，在這個審預算的重要時刻，國民黨和民眾黨卻只顧著「提案彈劾總統」，殊不知，這件事情藍白根本沒能力做到，只是在打假球：根據《憲法增修條文》第4條規定，彈劾總統首先需要「全體立法委員三分之二以上」決議，藍白兩黨完全達不到門檻。

民進黨表示，一樣根據《憲法增修條文》第4條，立法院的總統彈劾案，接著要送到司法院，交給大法官審理，但藍白現在最討厭的、不斷跳腳指責不該做出判決的，不就是由大法官組成的憲法法庭嗎？

民進黨指出，傅崐萁、黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，而且還是浪費人民的納稅錢打假球、犧牲政府的預算打假球，假彈劾救不了台灣，拖預算傷的卻是整個國家。請藍白立委盡快認清現實，守好本分，乖乖審預算，別整天浪費時間做秀。