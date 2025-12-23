藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，且該案已確定列入本周五的議程；同時，在野黨也要求總統賴清德要以被彈劾人的身分到立法院接受詢答。對此，總統府發言人郭雅慧23日表示，總統已經多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明；同時，她也提醒在野黨，距離年底31日只剩7天，總預算還沒有機會進入委員會，希望總預算能盡快完成。

郭雅慧表示，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或是總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，我們都給予尊重。

郭雅慧提醒，國政要順利運作，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，這是非常重要的。總統在國政持續努力，她說，明年度總預算8月就已經送進立法院，今天是12月23號，距離年底12月31號只剩下7天，總預算還沒有機會進入委員會。

郭雅慧強調，這部分要特別提醒在野黨委員們，總預算影響的，不單單國家安全與國政運作，還包括社會民生，以及地方建設都會受到影響，要懇請立法院讓總預算能夠順利完成、送出立法院。

此外，郭雅慧指出，總統已經多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明。她說，期盼朝野能夠回到體制面讓台灣在面臨內外挑戰時，國家能夠穩定向前，政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成，這一點特別拜託在野黨立委多多思考。