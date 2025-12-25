一票人都搞錯！UG被抵制「GU吐一句」　網道歉：真的常叫錯

▲知名服飾品牌GU。（圖／翻攝自官網）

記者曾筠淇／綜合報導

19日發生隨機殺人案後，許多民眾都到現場獻花，不過，UG飲料老闆、聯發國際董事長鄭凱隆卻把印有品牌LOGO的飲料袋帶到現場，引起外界質疑是打廣告。網路上掀起抵制UG的聲浪，而服飾品牌GU似乎因為曾被誤會是同家品牌，因此就在Threads上吐露心聲，引起討論。

哀悼現場出現UG飲料袋 業者道歉

日前有網友在社群平台Threads上傳影片，畫面中可見一名男子手提印有知名手搖飲品牌UG的飲料袋，並將同樣品牌字樣的花束一同放置在哀悼現場。影片曝光後，引起大量網友不滿，質疑此舉不當。後續就有網友指出，畫面中的男子疑似是UG的負責人。

對此，「UG TEA」在臉書、Threads上都發文表示，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

▲UG、聯發國際董事長鄭凱隆道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

聯發國際董事長鄭凱隆後來也召開媒體說明會，坦言自己看到隨機殺人案的新聞後，不知該如何表達心意，所以隔天一早就去買束花，然後經過自家有開的店面，就順手把飲料跟花一起拿過去致意，但「我的行為就不對，總之我就是這個行為做了就不對了。對不起，真的對不起」。

鄭凱隆也強調所有的批評與質疑都虛心接受，再次向大家道歉。未來在任何公共場合和社會事件中，將以更謹慎、尊重、成熟的態度面對社會的期待。

GU疑似被誤會 Threads上自介引討論

HOLA 和樂家居常常被誤會是特力屋，所以小編就在Threads的自介欄寫下「不是B&Q，也不是特力屋」。同時也發文表示，「大家好，我是賣家的」。

知名服飾品牌GU就在底下留言回應，「你好，我是賣衣服的 沒有賣飲料。」此話吸引7000多人按讚，甚至還超過HOLA 和樂家居的愛心數。

貼文底下，就有不少網友留言回應，「自從UG出來，我都會想一下是GU還是UG」、「有人跟我說她買GU，我就在想，蛤？風波那麼大，還買這家」、「前幾天我還在跟朋友講：最近脆上好多拒買GU的討論耶」、「每次要唸之前都在心裡先練習一次」、「抱歉我真的常常叫錯你的名字」。

還有網友表示，「我懷疑你偷臭，但我沒證據」、「小編很時事喔」。同集團的UNIQLO則回應，「笑了」。